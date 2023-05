Venerdì sera i vini marchigiani incontrano a Sassocorvaro le eccellenze del territorio

SASSOCORVARO – Serata da non perdere all’Harmony di Sassocorvaro. Domani, venerdì 19 maggio, il patron del locale, Giuseppe, propone ai partecipanti una super degustazione con intrattenimento musicale.

La serata promozionale avrà il prezzo particolare di 15 euro.

La degustazione sarà guidata da un Sommelier AIS che condurrà i presenti alla scoperta dei vini e dei loro abbinamenti, oltre che delle cantine e dei prodotti.

Si tratta di una tappa del progetto Enoturismo delle Marche dalla Vigna alla Tavola, di Marche Experience Eccellenze a Tavola che vede al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio per favorire la conoscenza delle eccellenze che esso è in grado di esprimere.

Il progetto è un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori: dai vini DOCG, DOC e IGT delle Marche, a cui quest’anno si aggiungono le birre artigianali e agricole, in accompagnamento a piatti elaborati e preparati con prodotti alimentari di qualità.

Ad ogni incontro, chef e produttori raccontano agli ospiti le peculiarità dei piatti preparati, nonché la storia dei loro vini e birre, mentre i sommelier descrivono gli abbinamenti proposti.

Quest’anno l’iniziativa ha un portale dedicato https://dallavignaallatavola.marcheandwine.it/ dove nella sezione eventi si possono trovare tutte le iniziative in programma giorno per giorno.

Domani, venerdì 19 maggio, alle 19,00, in in via Circonvallazione n.1 a Mercatale di Sassocorvaro, non lontano dalle rive del lago, Giuseppe delizierà il palato dei commensali con tipicità locali, il territorio infatti esprime due delle principali DOP delle marche: il Prosciutto di Carpegna Dop e la Casciotta di Urbino DOP.

Questo il menù proposto per la degustazione con i rispettivi vini abbinati:

Antipasto:

Prosciutto di Carpegna DOP

Casciotta di Urbino Dop e fave

Bruschetta con Olio di Oliva Biologico Agape in abbinamento con Le Vele Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico della Cantina Terre Cortesi Moncaro

Primo:

Pasta casereccia di “Sora Madre Terra”, cooperativa sociale, con asparagi freschi e salsiccia in abbinamento con Calcare Sauvignon Blanc dell’Azienda Agricola Leopardi

Secondo:

Porchetta del Montefeltro tiepida in abbinamento con Rosso Piceno DOC Biologico Tenuta La Riserva

La serata proseguirà con l’intrattenimento musicale de “I Figas”.

Per prenotazioni si può contattare il locale Harmony ai seguenti recapiti telefonici: 0722 769223 oppure 3280021317

Tutte le info sugli eventi in programma anche su https://www.facebook.com/DallaVignaallaTavolaMarcheExperience o al 3358146473

Aggiornamenti

Ci duole informarvi che uno dei ristoranti coinvolti nel progetto, Terzo Tempo di Jesi, è stato allagato dall’esondazione di un vicino canale dovuta alla recenti piogge e il campo da rugby nei cui pressi si trova il locale è stato danneggiato seriamente e quindi difficilmente il locale potrà effettuare la degustazione prevista per il 28 maggio.

Informiamo altresì che, sempre per le avverse condizioni del mare che non hanno permesso ai pescatori di uscire a raccogliere i moscioli a Portonovo, la cena prevista presso Pesci Fuor d’Acqua a Portonovo è stata spostata al 23 maggio.

Prossimi appuntamenti confermati: 23 maggio, Pesci Fuor d’Acqua, Portonovo (AN); 24 maggio, Sot’Aj Archi, Ancona; 30 maggio Morsi e Sorsi, Ancona; 31 maggio, Osteria Simonetti, Ancona; 08 giugno Trattoria Clarice, Ancona; 10 giugno Ristorante Hotel Terme Frasassi, Genga (AN); 13 giugno Jack Rabbit, Jesi (AN).

Per aggiornamenti e informazioni sul calendario è possibile contattare direttamente i locali oppure il numero 3358146473.

