Fenucci: “La maggioranza dei cittadini di Chiaravalle non si riconosce più nella lista dell’ex sindaco Costantini”

di GIANLUCA FENUCCI*

CHIARAVALLE – Il centro destra partiva da una situazione difficile. Nel 2018 tra Fratelli d’Italia e Lega, che si sono presentati separati, hanno ottenuto circa 650 voti pari al 9%. Ora siamo al 23,20% e ci hanno dato il loro voto 1500 cittadini, che ringraziamo con affetto.

Sono orgoglioso che abbiano pensato a me per ricompattare la situazione: siamo partiti certamente in ritardo ma abbiamo recuperato terreno. Tutti ci hanno riconosciuto di aver intrapreso una campagna elettorale vivace e piena di contenuti, parlando in vari incontri del programma, dell’ambiente, del fiume Esino, del commercio e del rilancio delle attività produttive, delle problematiche dei giovani e di tanti altri aspetti al centro dell’attenzione dei cittadini.

Ci ha fatto particolarmente piacere la visita del governatore regionale Francesco Acquaroli che nessuno aveva mai invitato a Chiaravalle. Con lui abbiamo visitato la chiesa, il chiostro decadente ed in degrado, i locali di Caritas ed Avulss, la manifattura tabacchi, abbiamo parlato a lungo di sanità e di ospedale.

Facciamo i complimenti a Cristina Amicucci ma sottolineiamo il tracollo della lista Chiaravalle Domani, passata dal 73 al 40%. La maggioranza dei cittadini di Chiaravalle non si riconosce più nella lista dell’ex sindaco Costantini, che ha patteggiato la condanna ad un anno per stalking. Ci hanno assicurato che abbandonerà la vita politica e sarebbe un bene tardivo per questa città. Il risultato elettorale è anche frutto di tanta narrazione antipolitica per cui si dà fiducia a chi ci promette qualche anche piccolo vantaggio personale e si resta completamente indifferenti al bene comune, ignorando che in un posto dove tutti stanno meglio anche il singolo sta meglio. E’ il successo del pressappochismo e della grettezza.

In consiglio comunale i due consiglieri di Pronti per Chiaravalle faranno un’opposizione non strumentale e demagogica ma sui temi e gli argomenti che interessano i chiaravallesi. Troveremo anche i 3 consiglieri di Insieme per Chiaravalle e contiamo di avere con loro quel dialogo che potrebbe essere foriero di ottime soluzioni per la comunità.

*Candidato sindaco Pronti per Chiaravalle

