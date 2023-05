A Fano si sta cercando di esaltare la bellezza del bastione San Gallo

FANO – Esaltare la bellezza del bastione San Gallo e mettere in sicurezza il marciapiede adiacente. Sono partiti i lavori che interessano il percorso pedonale lungo Viale XII Settembre. Intervento che si è reso necessario, come sottolinea l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori a causa del “degrado diffuso del manto pedonale dovuto per lo più a cedimenti del fondo e dilavamento, che hanno determinato irregolarità del piano e avvallamenti. Andremo a rimuovere e sostituire una porzione di cordolo, prevedendo il rifacimento del sottofondo pedonale in ghiaia lavata così da riprendere la croma della muratura del Bastione San Gallo, in armonia dal punto di vista visivo con il bene monumentale”.

All’interno della riqualificazione, spiega Brunori: “C’è stata massima attenzione anche al sistema di illuminazione per valorizzare ancora di più il Bastione San Gallo come bene identitario della città e custode della nostra storia. I corpi illuminanti, disposti ad incasso nella pavimentazione, avevano la necessità di essere sostituiti, in quanto non erano adeguati a valorizzare un bene di rilievo come il Bastione Sangallo. Pertanto, il nuovo impianto di illuminazione sarà radente, con luce dinamica colorata e bianca, in grado di creare effetti scenografici e valorizzare la bellezza del Bastione San Gallo.

Saranno 12 i nuovi apparati luminosi incassati a pavimento con un proiettore led che proietteranno sul monumento una nuova e suggestiva luce calda, in sintonia con la storica bellezza del monumento. Mi sento anche di precisare che questo intervento va a creare maggiori condizioni di sicurezza per l’elevato numero di pedoni che lo attraversano, di cui la maggior parte proviene dalla stazione ferroviaria e, per raggiungere il centro storico, passano proprio su questo collegamento pedonale”. I lavori, partiti oggi 3 maggio, termineranno entro la fine di giugno e hanno una stima di costi che si aggira sui 220 mila euro.

