A Chiaravalle doppio appuntamento per i 71 anni dalla morte di Maria Montessori

Sabato 6 maggio apertura della casa natale con esposizione di una lettera autografa della scienziata e spettacolo di teatro danza sulla sua esperienza indiana

CHIARAVALLE – Lo scorso anno sono stati celebrati i 70 anni dalla morte di Maria Montessori con il festival “COSMI – Costruire mondi con l’immaginazione”, che ha coinvolto bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, esperti, artisti, associazioni, concludendo una ideale trilogia iniziata nel 2020 con “MM150 – Maria Montessori. Ritorno a casa” e proseguita nel 2021 con la riqualificazione e la riapertura di Casa Montessori Chiaravalle. Una serie di iniziative nel segno di quel profondo legame tra la grande scienziata e la sua città natale: iniziative che continuano anche quest’anno con un doppio, imperdibile appuntamento.

Sabato prossimo, 6 maggio, per celebrare il 71° anniversario della morte di Maria Montessori, alle 18 si terrà un’apertura speciale di Casa Montessori Chiaravalle in cui verrà esposta, in versione originale, la lettera inedita da lei scritta a Guido Molinelli, frutto di un recente ed eccezionale ritrovamento grazie a una ricerca avviata dalla Fondazione Chiaravalle Montessori. A Perugia, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Maria Montessori il 31 agosto 1950, l’allora Sindaco di Chiaravalle aveva invitato la sua illustre concittadina a venire in visita nella città natale; e lei gli rispose, in maniera calorosa e commossa, con questa lettera poi protocollata dal Comune di Chiaravalle il 9 settembre, poche settimane prima di quella che fu la sua ultima visita il 7 ottobre 1950.

Alle 21, al Teatro Comunale Valle, andrà in scena lo spettacolo “L’educazione cosmica – L’India di Maria Montessori”, che chiuderà la stagione teatrale 2022-2023 promossa dal Comune di Chiaravalle e AMAT dopo i precedenti, assai partecipati e applauditi spettacoli. La rappresentazione è dedicata al periodo indiano della scienziata e alla sua intensa collaborazione con Rukmini Devi, la danzatrice che, insieme al marito George Arundale della Società Teosofica di Adyar, la invitò a portare in India la sua attività di educatrice. Con una particolare combinazione di danza, recitazione, video e musica, Giovanna Summo e il gruppo Danza Oggi ci permetteranno di rintracciare la geniale sintesi tra Occidente e Oriente e l’afflato cosmico del pensiero montessoriano.

Parteciperà all’evento il Kiwanis Ancona Nord, che devolverà le offerte raccolte nel foyer del teatro a una ONG indiana.

Per Casa Montessori ingresso gratuito in turni di massimo 15 persone fino alle ore 20. Per lo spettacolo serale biglietto intero 10 €, ridotto 8 €; prevendita presso il botteghino del teatro (Corso Matteotti, 116 – 071.7451020) negli orari di apertura.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Chiaravalle – Sabato 6 maggio 2023 – a 71 anni dalla morte di Maria Montessori

Casa Montessori Chiaravalle – Ore 18

“SUA DEVOTA MARIA MONTESSORI”

Apertura speciale della casa natale di Maria Montessori con esposizione della lettera inedita da lei scritta nel settembre 1950 al Sindaco Guido Molinelli. Ingresso gratuito in turni di massimo 15 persone fino alle ore 20

Teatro Comunale Valle – Ore 21 Stagione teatrale 2022-2023

GIOVANNA SUMMO/GRUPPO DANZA OGGI

L’EDUCAZIONE COSMICA

L’India di Maria Montessori – Uno spettacolo di teatro danza e Kutiyattam ispirato all’opera di Maria Montessori, Mario Montesano Montessori e Paola Giovetti

Ideazione e regia: Giovanna Summo

Coreografia e interpretazione: Aurora Pica e Giovanna Summo

Animazioni stop motion: Chiara De Angelis

Video e musica: Marco Schiavoni Costumi: Fernanda Pessolano

Collaborazione artistica: Simona Lisi

Con il patrocinio dell’Opera Nazionale Montessori

e il contributo di Periferie Artistiche e Vera Stasi – Progetti per la scena

Intero 10 € – Ridotto* 8 €

[* under 25, over 65, insegnanti, membri di associazioni di Chiaravalle]

Prevendita presso il botteghino del teatro (Corso Matteotti, 116 – 071.7451020)

il martedì (17.30-20.00), il venerdì (10.00-12.30), il giorno antecedente lo spettacolo (17.30-19.30) e il giorno dello spettacolo (18.00-21.00)

Con la partecipazione del Kiwanis Ancona Nord, che devolverà le offerte raccolte nel foyer del Teatro alla Jeevan Vikas Seva Trust, ONG a sostegno di bambini indiani raccolti dalla strada

Lo spettacolo, che fa parte del progetto L’Educazione Cosmica. Maria Montessori tra Occidente e Oriente, è dedicato al periodo indiano di Maria Montessori e alla sua intensa collaborazione con Rukmini Devi, la famosa danzatrice che, insieme al marito George Arundale della Società Teosofica di Adyar, la invitò a portare in India la sua attività di educatrice. Nel rendere la profonda unione che nella straordinaria avventura di Maria Montessori si verificava tra pedagogia e arte, tra Occidente e Oriente, tra la sfera del maestro e quella del discepolo, tra la dimensione materna e quella filiale, il lavoro mette a confronto il Kutiyattam, antico teatro danza in lingua sanscrita, con il teatro danza occidentale. Fonde inoltre, in un’unica cifra espressiva, danza, recitazione, video e musica: la particolare combinazione di tecniche performative occidentali e orientali che è anche il frutto della più che decennale esperienza di lavoro e di studio svolta da Giovanna Summo tra l’Italia e l’India, volta a rintracciare differenze e motivi comuni delle due culture.

