Fenucci: “Giochiamo a carte scoperte, Pronti per Chiaravalle è la vera alternativa”

CHIARAVALLE – Gianluca Fenucci infiamma la campagna elettorale. “Sgombriamo il campo – sottolinea il candidato a sindaco per la lista “Pronti per Chiaravalle – da equivoci e malintesi: alle elezioni del 14 e 15 maggio concorrono 4 liste, 2 di centro sinistra, Chiaravalle Domani e Insieme per Chiaravalle, una di estrema sinistra, Città in Comune ed una sola, Pronti per Chiaravalle, di area di centro destra, che promuove il cambiamento ed è la vera alternativa a chi ha governato Chiaravalle praticamente da sempre. “Chiaravalle Domani” si è svelata dalla nascita: lista civica con molti candidati che erano iscritti o sono iscritti ai partiti di sinistra e di centro sinistra, a cominciare dal sindaco che era iscritto a Sel e Articolo 1. “Insieme per Chiaravalle”, di Roberto Sabbatini, -continua Fenucci- oltre a dichiararsi civica dovrebbe però dire a chiare note, per onestà intellettuale e chiarezza verso i cittadini, di essere una lista di centro sinistra.

Il perché è presto spiegato: in lista con Sabbatini, ci sono Giuseppe Pizzichini, segretario del PD Partito Democratico di Chiaravalle, Matteo Bitti, coordinatore provinciale di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, Michael Sommovigo, segretario del PSI Partito Socialista di Chiaravalle. Non basta, perché nella lista di Sabbatini confluiscono anche diversi altri impegnati con partiti di centro sinistra: ad esempio, Mirco Mosconi, già candidato nel 2008 con la lista ‘Sinistra l’Arcobaleno’ con candidato sindaco Claudio Maderloni ed in lista con Cristina Amicucci e Damiano Costantini e Patrizia Rinaldi, candidata anche ad Ancona, iscritta nei Repubblicani Europei della sen. Luciana Sbarbati. Il ‘caso’ della Rinaldi è curioso perché si presenta sia a Chiaravalle che ad Ancona nel centro sinistra, come candidata ai consigli comunali. Viene da chiedersi, quale comune sceglierà in caso di doppia elezione. In sostanza, tutti appartenenti ai partiti che hanno governato da sempre Chiaravalle e che da 20 anni, di volta in volta, si caratterizzano per i litigi interni, per le composizioni e le ricomposizioni.

Nulla da eccepire sulla qualità delle persone, sulla loro correttezza, sulla legittimità del loro presentarsi come candidati: perché però non essere chiari e spiegare il loro ruolo e le cariche che hanno assunto nei partiti a cui sono iscritti? Perchè nessuno di loro ha dichiarato il ruolo che occupa nei partiti di centro sinistra? Tutto qui, senza giocare a nascondino né alle tre carte. Non c’è nulla di male nell’affermare che Insieme per Chiaravalle è una lista civica di centro sinistra dove partiti come il PD, il PSI, Italia Viva ed i repubblicani hanno un ruolo di primo piano ed hanno ispirato la costituzione della lista.

Ecco perché PRONTI PER CHIARAVALLE, la nostra lista – conclude Fenucci- è l’unica di ispirazione di centro destra: al suo interno ci sono iscritti ai partiti del centro destra e indipendenti che hanno come riferimento quell’area. Lo abbiamo sempre detto e lo si evince dal nostro simbolo perché amiamo la chiarezza e la trasparenza, l’onestà intellettuale e la lealtà. Le stesse qualità che metteremo nel governare Chiaravalle se voi cittadini ci darete la fiducia, permettendoci di compiere la vera ed unica svolta che Chiaravalle merita”.

