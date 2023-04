Un nuovo sottopasso per Fano, ciclo-pedonale e senza barriere

Accordo tra Comune e Rfi. Il sindaco Massimo Seri: “La nostra città sarà ancora più bella grazie a questa opera straordinaria”

FANO – Mettere in relazione la città e creare un filo conduttore tra centro e mare. Partiranno a giugno i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso di Viale Cairoli. Un collegamento che sarà ancora più accessibile e più funzionale.

“La nostra città sarà ancora più bella – osserva il sindaco Seri – grazie a questa opera straordinaria. Per la città è un grandissimo risultato. Siamo orgogliosi di questa nuova infrastruttura che andrà a sostenere la nostra idea di città. Attraverso questa connessione mettiamo in correlazione questi due cuori pulsanti favorendo il dialogo e il rapporto tra il centro storico e il nostro lungomare. Ringrazio Rfi per la collaborazione e la sinergia che hanno portato a redigere una progettualità così importante per una struttura di connessione innovativa e all’avanguardia. Il completamento dei lavori è stimato per il primo quadrimestre 2024. E’ normale che ci saranno disagi, chiediamo ai cittadini e ai turisti di portare un po’ di pazienza in quanto i benefici di questo intervento saranno importanti e rilevanti. I lavori inizieranno a giugno e riguarderanno il lato monte, mentre da settembre coinvolgeranno anche la zona mare”.

Dal punto di vista tecnico, il sottopasso da pedonale diventerà ciclo-pedonale. La struttura avrà una altezza di 2,50 metri e una larghezza di 4,10 metri e una lunghezza totale di circa 130 metri. L’accompagnamento, sia verso il lato monte che quello lato mare sarà sostenuto grazie a due scivoli che renderanno più semplice e fruibile l’accesso.

L’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori sottolinea il carattere di questa opera: “Abbattiamo gli ostacoli e mettiamo al centro la persona. Infatti, è stata prevista l’installazione di percorsi tattili fondamentali per la fruizione da parte degli ipovedenti. Il nuovo sottopasso darà valore agli spazi, spazi che vanno vissuti e percorsi in una dimensione più inclusiva e sostenibile. Questo rappresenta una finestra che valorizza ancora di più la nostra città. Abbiamo stabilito un cronoprogramma che riduca al minimo i disagi e tenga in considerazione le esigenze degli operatori economici”.

“L’intervento in via Cairoli – precisa Emilio Convertino, Direttore Territoriale Abruzzo, Marche e Umbria RFI – verrà effettuato a partire dal mese di giugno e nasce dall’esigenza da parte di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, di sostituire la travata metallica nei pressi del torrente della Liscia propedeutica alla velocizzazione della linea Adriatica. In accordo con il Comune di Fano si è deciso di realizzare un nuovo sottopasso che prevede la sostituzione e l’ammodernamento di quello esistente in via Cairoli che diventerà, entro il primo quadrimestre del 2024, ciclo-pedonale e senza barriere architettoniche. Le finiture interne e l’arredo urbano circostante sono stati concordati con il Comune, co-finanziatore dell’opera. Per tale intervento è stata sottoscritta una convenzione che prevede un costo pari a 2,5 mln di euro: 2 a carico di RFI e 0,5 al comune di Fano. I lavori saranno svolti tenendo conto le esigenze dei cittadini e del comparto turistico del territorio”.

