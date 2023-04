Schianto frontale tra due auto, arriva anche l’eliambulanza

MACERATA FELTRIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 15.15, lungo la Strada provinciale 3 Fogliense, nel Comune di Macerata Feltria, per un incidente stradale tra due auto.

Per cause in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro. La squadra di Macerata Feltria, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, provvedeva in collaborazione con i sanitari del 118 ad estrarre gli occupanti dalle autovetture coinvolte nello schianto.

Successivamente i feriti venivano presi in cura e trasportati al pronto Soccorso per accertamenti. La strada è rinmasta chiusa al traffico per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei Vigili del fuoco.

Sul posto anche l’Eliambulanza ed i carabinieri.

