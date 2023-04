Domenica l’Assemblea generale dei soci della Bcc di Fano, si preannuncia un confronto col territorio

Al Teatro della Fortuna l’appuntamento annuale con la nutrita compagine sociale chiamata, tra le altre cose, ad approvare il bilancio d’esercizio. Il presidente Romualdo Rondina: «L’incontro con i soci è linfa vitale per una banca che è riferimento da Fano a Senigallia»

FANO – Approvazione del bilancio d’esercizio 2022, destinazione del risultato d’esercizio 2022 e nomina di un nuovo componente del CdA in sostituzione di un esponente cessato dalla carica. Sono i principali argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Fano in programma domenica 23 aprile alle 9,30 al Teatro della Fortuna. L’appuntamento sarà preceduto dalla messa in commemorazione dei soci defunti e celebrata alle 8,30 nel duomo di Fano.

«L’assemblea Generale Ordinaria dei Soci è un momento centrale per la vita di una banca così radicata in un territorio che si estende da Fano a Senigallia – osserva il Presidente BCC Fano Romualdo Rondina –. L’incontro e il confronto con i soci, unitamente alla loro partecipazione attiva alla vita della banca, ci consentono di mantenere un rapporto concreto con la realtà quotidiana. Il che è fondamentale per rispondere alle necessità economiche e sociali del territorio».

Superato il difficile periodo della pandemia, infatti, ci si è ritrovati nuovamente nell’incertezza conseguente alla crisi bellica in Ucraina. «Anni difficilissimi che BCC Fano ha affrontato e continua ad affrontare con scelte oculate e lungimiranti – precisa Rondina -. Il bilancio chiuso al 31/12/2022 conferma che la banca è solida, capace di sostenere il credito per famiglie e imprese e preparata a creare valore nel territorio, ciò di cui abbiamo più bisogno». L’ultimo bilancio si è infatti chiuso con un utile di 5,9 milioni di euro, un patrimonio di poco superiore ai 105 milioni e CET1 (Common Equity Tier 1 ratio, cioè l’indicatore della solidità di una banca secondo i parametri BCE) al 28,51%. Molto bene anche il versante soci e clienti: quasi 10mila i primi e 34mila i secondi.

«È la forza di una banca di comunità – prosegue il Presidente Rondina – che all’attività istituzionale prettamente economico-bancaria ha affiancato un intenso e articolato programma di sostegno alle realtà associative, culturali sportive e di terzo settore dei territori di Fano e Senigallia». Nel 2022 le erogazioni di beneficenza sul territorio (azioni solidali, istruzione, sanità, Chiesa, cultura) hanno raggiunto quota 226mila euro. Ben 331mila euro, invece, il totale dedicato a sponsorizzazioni per eventi di grande richiamo turistico e di pubblico come il Carnevale, Passaggi Festival, BrodettoFest, Summer Jamboree e altri eventi sportivi e culturali capaci di creare indotto economico e valore per l’economia locale.

Centrale, poi, l’attenzione ai giovani declinata attraverso iniziative ben collaudate come la consegna delle borse di studio intitolate a Mirco e Monica Buttaroni (lo scorso 12 aprile sono stati premiati 227 studenti per un’erogazione complessiva di quasi 87mila euro); l’erogazione del bonus bebè ai nuovi nati figli di soci e dipendenti; fino alle attività portate avanti dai giovani soci dell’Associazione LAB Giovani Idee.

La partecipazione all’Assemblea è riservata a tutti i Soci della banca ai quali sarà sufficiente esibire l’avviso di convocazione ricevuto presso il proprio domicilio o, in mancanza dell’avviso, un documento di riconoscimento in corso di validità. Come da tradizione, ai Soci che parteciperanno all’Assemblea verrà riservato un omaggio del territorio.

Ulteriori informazioni al sito www.fano.bcc.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it