Dalla crisi di Banca delle Marche alla Cittadella della Cultura, a Jesi la presentazione del libro di Alfio Bassotti

JESI – La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi è lieta di presentare il libro di Alfio Bassotti “Dalla crisi Banca delle Marche alla Cittadella della Cultura. Diario delle attività. Periodo 2012-2021” lunedì 17 aprile 2023 ore 18.00 Sala Convegni, Palazzo Bisaccioni, Piazza Colocci 4 a Jesi.

“Dalla crisi Banca delle Marche alla Cittadella della Cultura”, è un diario delle attività che hanno convolto non solo Alfio Bassotti, in qualità allora di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, ma la Fondazione stessa nel periodo 2012-2021.

Bassotti scrive “Ripercorrere la mia esperienza vissuta come presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi è tutt’altro che semplice vista la drammaticità degli avvenimenti che mi sono trovato ad affrontare in un quadro economico-organizzativo a me del tutto sconosciuto. Infatti, la mia esperienza maturata nel sociale fino all’età di 70 anni, si era distribuita esclusivamente in impegni di natura organizzativa e di rappresentanza tra il mondo cattolico, quello sindacale, quello politico-amministrativo, ma mai nel settore economico/bancario.”

Organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, l’evento vedrà la presenza del Presidente della Fondazione Paolo Morosetti. Interverrà Roberto Gigli, giornalista. Sarà presente l’autore.

Alfio Bassotti, classe 1940, è stato un Funzionario dell’ENEL e Sindacalista della Flaei-Cisl, attualmente in pensione. Dagli anni ’70 agli anni ’90 ha ricoperto importanti incarichi istituzionali per la Provincia di Ancona e per la Regione Marche, oltre a posizioni di rilievo nel Partito della Democrazia Cristiana. E’ stato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi da giugno 2013 a giugno 2020.

