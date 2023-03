Infrastrutture e sviluppo, a Fano Confcommercio incontra l’assessore regionale Baldelli

FANO – Le infrastrutture come precondizione di sviluppo economico, turistico e sociale è l’importante ed attuale tema al centro dell’incontro in programma domani (giovedì 30 marzo) alle ore 18 a Fano, presso New Copromo. A parlarne, invitato da Confcommercio Marche Nord, Confturismo e Federalberghi, con particolare attenzione alla città della Fortuna e alla provincia di Pesaro Urbino, sarà l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli.

Porteranno i saluti la presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini e il presidente provinciale di Federalberghi Luciano Cecchini, mentre le conclusioni saranno affidare al vicedirettore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli.

«Abbiamo voluto fortemente promuovere questo momento di confronto – spiega Cecchini – per fare il punto su temi che ci stanno particolarmente a cuore e progettualità che riguardano la città di Fano e la provincia».

«Nella nostra regione siamo riusciti – evidenzia Baldelli – a riportare centrale un tema così importante come quello delle infrastrutture, del quale la politica non parlava concretamente da decenni. Ringrazio Confcommercio per l’invito, sarà un’occasione preziosa per parlare di tante questioni che interessano la città di Fano e l’intera regione Marche. Con Confcommercio ed altre associazioni abbiamo istituito un tavolo permanente di confronto che sta portando ottimi risultati. Stiamo lavorando insieme per recuperare almeno due decenni persi di mancanza di visione che hanno portato le Marche ad essere declassata come regione di transizione».

