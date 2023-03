Book of Ra: la slot che trae ispirazione dai miti dell’Antico Egitto

Book of RA slot: oramai è quasi una leggenda nel mondo dei cultori delle slot, perché questa slot ha unito un immaginario cinematografico ad un ricordo di infanzia legato ai libri dove si descrivevano le civiltà antiche e, quindi, le opere artistiche relative a quelle civiltà.

Tutto ciò non poteva avere attinenza con il mondo delle slot ma, grazie agli sviluppatori della Novomatic, è nato un filone che ha avuto un successo innegabile che ha coinvolto non solo i giocatori più indefessi ma anche tanti curiosi che si rilassano davanti ad uno schermo proprio godendosi le miniature sull’Antico Egitto, trasposte nei loghi figurati sui rulli del gioco.

Già, perché Book of Ra slot ed anche la nuova edizione di Book of Ra Deluxe mantengono il loro fascino proprio per l’ambientazione così legata all’antichità ed ai Miti Egizi che fanno colore e che creano curiosità attorno ai rulli che mostrano le loro combinazioni.

C’è una trama di gioco che si affida ad un personaggio che compare in video e che sembra Indiana Jones stile fumetti: un esploratore molto iconico.

Ma la novità vincente si è dimostrata la capacità di essere presente online e di essere attivata da un browser di un device portatile, tramite Safari o Chrome a seconda dello strumento usato, senza scaricare programmi ed inserire password, semplicemente cliccando ed agendo sull’interfaccia grafico del gioco.

I simboli sono i classici simboli dei racconti legati all’Egitto quindi: il Faraone, lo Scarabeo, la Piramide, il Libro di Ra che è un po’ il simbolo magico, il simbolo Scatter, come si definisce.

Perché si chiama così? Perché non appena appare esso si combina con gli altri simboli costituendo combinazioni vincenti, qualsiasi parte esso occupi sullo schermo, in poche parole quando compare si espande creando una linea visiva che indica di aver vinto la giocata, questo vale sia per le versioni “a pagamento” che con le versioni demo con gettoni unicamente virtuali.

Se compaiono 3 o più simboli Scatter in una rollata vengono regalati 10 Giochi Gratuiti che sono definiti: Free Spin, vediamo di che si tratta.

Il Bonus Book of Ra è importante per “stravincere” e consiste nella comparsa di 3 o più simboli Libro, quando compaia questa combinazione sono garantiti i 10 Free Spin, come è stato anticipato, con la scelta di un simbolo casuale che verrà definito il simbolo magico (il Wild) della partita.

Se questo simbolo, in qualsiasi posizione sui rulli esso sia, dovesse comparire si avrà lo stesso risultato che, precedentemente, si è ottenuto con il Libro di Ra, quindi si attiverà una linea di gioco vincente che coinvolgerà tutte le altre linee di gioco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it