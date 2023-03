Domenica nella palestra di Metaurilia in programma un pomeriggio di ottima boxe

di GABRIELE FRADEANI

FANO – Dodici match in programma, per la regia della Nike di Fermo in collaborazione con la Audax di Fano, presso la palestra Metaurilia di Fano domenica 19 marzo con inizio alle ore 16. Presenti atleti marchigiani a confronto fra loro e opposti a pugili veneti, romagnoli ed umbri. Impegnate tutte le categorie: dagli schoolboy agli elite, tutti i pesi, dai 52 ai 90 kg ed entrambi i sessi.

Un match al femminile fra la fermana Ascione e la veneta Damasio. Due ragazze dotate di grande temperamento che non mancheranno di darsi battaglia per tutte tre le riprese. Tutti i match hanno caratteristiche di equilibrio e di interesse. Fra i schoolboy da rilevare lo scontro fra i 90 kg Foresi di Fermo ed il veneto Zago.

Due giovanissimi ai loro primi combattimenti. Fra gli junior spicca sicuramente il confronto campanilistico fra gli anconetani Intermite e De Falco opposti al maceratese Messi ed a Guiducci di Montecchio. Fra gli Youth da attenzionare il combattimento fra il fermano Casagrande e l’umbro Rustici; fra gli elite sicuramente da seguire il confronto fra il fermano Belleggia e l’umbro Rosati e quello campanilistico fra Gironelli della Academy e Perini di Porto San Giorgio. Pronostici improponibili per l’equilibrio dei valori in campo.

Un pomeriggio di boxe che, almeno sulla carta, offre notevoli spunti di interesse.

Il programma

Schoolboy kg 90: Foresi Matthew (Nike) vs Zago Andrea (Riviera del Brenta); kg 57: Borrelli Giorgio (Audax) vs Berroni Giulio ( Upa); junior kg 52: Ascione Martina (Nike) vs Damasio Susy (Riviera del Brenta); De Falco Angelo ( Dorica 2006) vs Guiducci Christian (Montecchio Sport); kg 60: Costanzi Jacopo (Nike) vs Deniku Errizon ( Italica Boxe)); kg 67: Intermite Gianluca (Upa) vs Messi Leone (Acc.Pug. Maceratese);Youth kg 60: Colonna Cristian (Upa) vs Cosentino Michele (Academy); Casagrande Francesco (Nike) vs Rustic i Gabriele (B.C.Diego Bartolini); kg 67: Fadaelmobarhan Omid (Upa) vs Ricci Damiano (Pug. Jesina);Elite kg 67: Carlucci Gianluca (Phoenix) vs Campa Michele (Cattolica Boxe); Gironelli Elia (Academy) vs Perini Leonardo (San Giorgio); kg 86: Belleggia Michele (Nike) vs Rosati matteo (B.C.Diego Bartolini)

