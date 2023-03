Domenica a Fano il Flash mob “Strisce pedonali umane”

FANO – Domenica 5 marzo si terrà a Fano il Flash mob “Strisce pedonali umane” #Città30subito #bastamortinstrada.

La manifestazione si è tenuta domenica 26 febbraio in tante città italiane ed era stata rinviata a Fano per il maltempo. Domenica l’appuntamento è alle 11:30 presso l’Anfiteatro Rastatt . È un’niziativa che apre la campagna nazionale “Città 30 subito” promossa sa FIAB, Legambiente, ASviS, Kyoto Club, Vivinstrada, Salvaciclisti, Fondazione Michele Scarponi, AMODO, Clean Cities Campaign.

Le associazioni denunciano le troppe vittime di violenza stradale e chiedono un cambiamento per avere città e strade a misura di persone, un cambio di passo nelle politiche della mobilità. Per informare i cittadini sui vantaggi del modello Città 30 è stato pubblicato il documento scientifico “Città 30- il vademecum” redatto da esperti delle associazioni promotrici e messo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche. Indica attraverso dati come la Città 30 permetta una riduzione significativa della mortalità e una redistribuzione dello spazio pubblico a vantaggio dei cittadini. Non è solo la riduzione del limite di velocità nei centri urbani ma una diversa visione della mobilità con al centro le persone.

