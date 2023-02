La Bcc di Pergola e Corinaldo dona un’ambulanza alla Croce Rossa

Il Consiglio di amministrazione è determinato a continuare nell’opera di sostegno del territorio

PERGOLA – Una nuova ambulanza per il comitato di Pergola della Croce Rossa: è stata acquistata grazie al contributo destinato a questo scopo dalla Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo.

L’associazione di assistenza sanitaria pergolese aveva reso noto che il mezzo precedentemente utilizzato era ormai obsoleto ed era necessario sostituirlo. Un appello raccolto dall’istituto di credito, che ha dunque messo a disposizione il proprio contributo, grazie al quale è stato possibile l’acquisto della nuova ambulanza. Come ben noto, i comitati locali della Croce Rossa sono insostituibili autori di tutta una serie di servizi fondamentali per le comunità, la BCC di Pergola e Corinaldo non si è dunque sottratta nel fare la sua parte per garantire una continuità dei servizi stessi.

Iniziativa che fa il paio con una analoga per il comitato CRI di Sassoferrato, con la donazione fatta alla fine dello scorso anno sempre per l’acquisto di una nuova ambulanza a servizio della comunità locale. Un atto che, insieme ad alcuni altri, rientra nei circa centomila euro di interventi straordinari stanziati dalla BCC di Corinaldo. Assommati ai contributi destinati ad associazioni – di volontariato, sportive, culturali, sociali – e manifestazioni, nel corso del 2022 la banca ha distribuito sul territorio un totale di oltre 280mila euro. Per l’anno in corso, grazie anche al buon andamento economico e finanziario dell’istituto, il budget è stato ulteriormente rimpinguato e gli investimenti programmati dal Consiglio di amministrazione presieduto da Fabio Vernarecci ammontano ad un totale di 305mila euro. Insomma, 25mila euro in più rispetto all’anno precedente. Un importo sostanzioso, che ricadrà completamente nelle aree in cui opera la banca, un dato che testimonia l’impegno verso le comunità di riferimento.

“Il Consiglio di amministrazione che rappresento – spiega il presidente Vernarecci – è più che mai determinato a continuare nella sua azione di sostegno del territorio. Grazie all’incredibile lavoro fatto dalla Direzione e da tutti i dipendenti della banca anche quest’anno chiudiamo un bilancio molto positivo e questo ci permette di incrementare ulteriormente la già importante somma stanziata lo scorso anno. Ma, aldilà degli obblighi statutari, si tratta di operazioni che facciamo sempre con grande soddisfazione, consci del ruolo primario di un istituto di credito cooperativo. Possiamo dire con orgoglio che, quando serve, noi ci siamo.”

E donazioni come quelle delle due ambulanze, inutile sottolinearlo, rivestono una particolare rilevanza, andando a beneficio dell’intera comunità locale.

Nella foto: la consegna dell’ambulanza donata dalla Bcc di Pergola Corinaldo alla Croce Rossa di Pergola

