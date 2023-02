Chiaravalle Domani: “Pronta la lista civica partitica di Sabbatini”

CHIARAVALLE – Dall’Associazione Chiaravalle Domani riceviamo e pubblichiamo: “Abbiamo letto l’articolo di Roberto Sabbatini, nuovo candidato del Partito Democratico e di altri partiti (PSI, Sbarbati). Come Associazione, sorridiamo quando accusa il Sindaco e questa Amministrazione di aver permesso uno scollamento tra individui ed associazioni, tra cittadini ed Amministrazione.

“Se c’è un pregio di questa Amministrazione, grazie a tutti gli assessori, è proprio quello di aver rivalutato finalmente le associazioni con centinaia e centinaia di iniziative a cui Roberto Sabbatini non ha MAI partecipato.

“Senza contare gli incontri organizzati per parlare direttamente con i cittadini (ve lo ricordate le critiche dei partiti perché il sindaco incontrava i cittadini nelle sedi delle associazioni?)

“Rimaniamo perplessi però quando Sabbatini dichiara che la Sua lista sarà civica, trasversale e, quindi, non formata dai partiti.

“Peccato che pochi giorni fa il segretario del PD Pizzichini abbia dichiarato come Sabbatini sia stato scelto dalla segreteria del Partito Democratico (solite stanze, dopo che su altri candidati non si era trovata la convergenza) e sarà il candidato per il PD, Socialisti, Repubblicani della Sbarbati e altri satelliti. In pratica: mi hanno candidato i partiti ma non lo voglio far saper ai cittadini! Come inizio non è male!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it