Roberto Sabbatini rompe gli indugi e si candida a sindaco di Chiaravalle

di ROBERTO SABBATINI*

CHIARAVALLE – Dopo gli articoli usciti negli ultimi giorni, penso sia giunto il momento di presentare ciò che si sta concretizzando.

Sono lusingato dell’attenzione ricevuta in queste settimane e del fatto che tante persone mi abbiano contattato per chiedere la mia disponibilità a correre come candidato sindaco.

Quindi, con questo comunicato voglio rompere gli indugi e chiarire che do la mia disponibilità a candidarmi a sindaco di Chiaravalle alle prossime elezioni amministrative, assieme ad una lista civica trasversale composta da cittadini liberi e volenterosi.

Ho atteso qualche giorno perché era doveroso costruire un consenso più ampio possibile, e sono felice che questo si sia concretizzato.

Ritengo questo comunicato necessario anche per chiarire un punto per me fondamentale e per rispondere ai tanti chiaravallesi che stanno guardando con interesse a questo progetto: la lista che ho l’onore di rappresentare è una lista civica vera pertanto, contrariamente a quanto riportato in alcuni articoli usciti nei giorni scorsi, non è espressione di alcun partito politico.

Una lista civica formata da persone di grande qualità che hanno sposato un progetto ambizioso per il bene della città, mettendo da parte la loro provenienza da mondi diversi.

Ognuno darà il proprio contributo ed il nostro collante sarà l’amore per Chiaravalle.

La politica chiaravallese, dopo 10 anni a guida Costantini, ha necessariamente bisogno di un forte elemento di novità, e penso che il progetto a cui stiamo lavorando risponda alla richiesta di voltare pagina che da più parti sta arrivando.

L’intento del gruppo che stiamo formando è quello di ricostruire con umiltà ed abnegazione un senso di comunità che Chiaravalle ha purtroppo perduto negli ultimi anni.

Sfortunatamente la nostra amata città ha vissuto un lento ma graduale scollamento tra individui, tra associazioni, ed in ultimo tra l’amministrazione ed i cittadini, ciò che ha progressivamente spento la vitalità della nostra comunità.

Ecco perché il nostro impegno principale sarà quello di costruire un’amministrazione che sappia ascoltare tutti, e quindi decidere collegialmente nell’interesse della città: le porte del comune saranno sempre aperte a tutti cittadini affinché torni ad essere la casa di tutti i chiaravallesi.

Lo faremo a viso aperto convinti che solo dall’ascolto di chi vive la città si possano risolvere i problemi.

Penso che sia compito di un sindaco quello di incontrare periodicamente tutte le associazioni per monitorare il loro stato di salute, per capire i loro bisogni, ed ancora di più per trasmettere loro un senso di totale apertura e partecipazione.

Ritengo, altresì, che sia doveroso chiudere la stagione dell’uomo solo al comando.

Mi candido a guidare la città con l’aiuto di una squadra che saprà lavorare e soprattutto cooperare; compito del sindaco è anche (e soprattutto) quello di saper delegare con la massima fiducia alle persone di qualità che lo affiancano.

Mi sento di garantire fin d’ora che il nostro progetto sarà sempre propositivo e rivolto al “costruire”, senza scendere in una sterile campagna denigratoria degli avversari politici.

Chiaravalle deve chiudere anche questa stagione per tornare comunità vera.

Nei prossimi giorni il nostro gruppo di lavoro si amplierà ancora di più per procedere alla stesura del programma che, grazie all’apporto ed al confronto di tanti, sarà quanto più “aperto” possibile.

A breve ci presenteremo alla città con una conferenza stampa per presentare ii nostri propositi.

*Avvocato – Candidato sindaco – Chiaravalle

