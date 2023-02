Domenica a Monte San Vito Giovanni Seneca in concerto con “Tracce”

MONTE SAN VITO – Nel piccolo gioiello che è il Teatro La Fortuna di Monte San Vito, Giovanni Seneca presenta “Tracce”, un recital solistico di chitarra classica e chitarra battente.

“Tracce” è un concerto completamente incentrato su composizioni originali, scritte dallo stesso Seneca, che hanno come tratto saliente la fusione tra colto e popolare. I brani presentati in programma sono stati scritti per diverse formazioni in diversi periodi e in questo recital vengono riportate alla loro origine creativa per chitarra sola. L’utilizzo di diversi tipi di chitarre esalta le sfumature di ogni composizione. Di particolare interesse l’utilizzo della chitarra battente, un antichissimo strumento della tradizione del Sud Italia (Campania, Puglia, Calabria) ancora molto usato ma che si presta a nuove potenzialità espressive. Si approda nei porti più disparati e i suoni, misti alla salsedine, ci investono prima di scendere dalla nave chitarra. La musica parla un linguaggio conosciuto e filtra come granelli di sabbia nella grande clessidra dove, la sabbia stessa, ci riporta a spiagge infinite che abbiamo amato e da cui abbiamo tratto calore e dissepolto sensazioni.

Seneca lo presenta così: «Tracce è una raccolta di mie composizioni originali. Un concerto antologico con una selezione di brani che mi hanno accompagnato nei concerti nel corso degli ultimi dieci anni e alcuni brani inediti. La nascita delle mie composizioni avviene sulla chitarra, alcuni di questi brani rimangono per chitarra sola altri prendono strade diverse e si aggiungono altri timbri e strumenti. In questo concerto tutti i brani tornano dove sono stati originati».

Giovanni Seneca chitarrista, compositore e direttore artistico, è nato a Napoli nel 1967 e consegue il diploma al conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro e poi al conservatorio di Parigi con il massimo dei voti e la lode. La sua ricerca musicale è rivolta a fondere elementi provenienti dalla musica classica e dalla musica popolare in un nuovo linguaggio. Docente titolare di chitarra classica presso il conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro è anche direttore artistico del progetto Adriatico Mediterraneo che organizza dal 2007, di eventi culturali e progetti di cooperazione internazionale. Ha pubblicato sei dischi a suo nome con musiche originali e si è esibito in festival e teatri in 5 continenti.

Organizzazione:

COMPAGNIA TEATRALE LA RAMA direttore artistico m° Fulvio Fiorio

COSTO BIGLIETTO €7.00

PRENOTAZIONI

3497931635 – walter19622@libero.it

