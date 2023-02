A Jesi si lavora per togliere le ultime barriere architettoniche in Corso Matteotti

JESI – Hanno preso il via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli ultimi due marciapiede presenti in Corso Matteotti, quelli situati nel tratto in cui non è stata realizzata la nuova pavimentazione, vale a dire dall’incrocio con Via Mazzini fino a Piazza della Repubblica.

In prossimità, da un lato della Saccaria e dall’altro della Farmacia Moretti, gli operai sono all’opera per livellare al piano stradale i due marciapiedi e consentire così a carrozzine e passeggini l’agevole accesso alle attività commerciali qui presenti. Stessa operazione è stata effettuata in Piazza della Repubblica nel marciapiede su cui si affacciano le attività commerciali.

