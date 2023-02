Anche Moie avrà il suo Alveare che dice sì ad una spesa locale e sostenibile

MOIE – Inaugura giovedì 9 febbraio presso la Biblioteca La fornace L’Alveare di Moie, un nuovo modo di fare la spesa che permette a tutti di acquistare prodotti a Km 0 sostenendo i piccoli produttori locali.

L’Alveare che dice sì! nasce in Francia nel 2011 e arriva in Italia in occasione di Expo 2015. Perchè questo nome? Perchè grazie al progetto sì è creata una comunità di persone che dicono sì a una filiera alimentare corta e sostenibile, ai legami solidali in città come in campagna e ad una giusta remunerazione per i produttori.

Entrare a far parte del progetto è facile: basta iscriversi gratuitamente all’Alveare più vicino inserendo il proprio indirizzo su www.alvearechedicesi.it

L’Alveare Clementina di Moie e Serra San Quirico

Il luogo che, dal 9 febbraio, ospiterà la distribuzione settimanale della spesa è la Biblioteca La Fornace di Moie, dove ogni giovedì la gestrice Veronica accoglierà i membri del suo Alveare insieme ai produttori. Sono già più di 15 le piccole aziende locali che si sono iscritte all’Alveare, proponendo un’offerta di prodotti molto varia: frutta, verdura, carne di manzo e di pollo allevata all’aperto, formaggi e uova ma anche pane casereccio, succhi di frutta, conserve e vino. I produttori sono stati selezionati nel pieno rispetto del chilometro zero

Il 9 febbraio, a partire dalle 17.30, la gestrice e i produttori dell’Alveare si presenteranno con una piccola degustazione inaugurale aperta a tutti, iscritti e non. È possibile iscriversi gratuitamente all’Alveare di Moie e sfogliare il catalogo dei prodotti a questo link.

Maggiori informazioni su: www.alvearechedicesi.it e sul sito noi.alvearechedicesi.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it