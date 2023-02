Amazon, Rifondazione: “Serve la partecipazione dei cittadini per evitare brutte sorprese”

JESI – “In questi giorni abbiamo depositato al Comune di Jesi – scrive in una nota il Partito della Rifondazione Comunista – la richiesta di accesso agli atti per poter consultare tutti gli atti urbanistici, amministrativi, finanziari relativi all’annunciato insediamento di un hub commerciale Amazon all’Interporto.

“Da mesi questa “novità” è raccontata a destra e manca come una vera e propria benedizione, tanto d’aver spinto qualcuno a paragonarla alla “manna dal cielo”. A seguire, dichiarazioni, convegni agiografici con parterre di imprenditori e politici pronti all’ applauso e al consenso.

“Eppure esiste sul rapporto tra questa impresa e i territori una vasta letteratura critica che dovrebbe mettere in guardia chi ha responsabilità amministrative e le strutture sindacali, vista un’organizzazione del lavoro descritta al limite del diritto.

“Al contrario fino ad oggi – aggiunge Rifondazione Comunista – né il Comune di Jesi, né quelli limitrofi hanno mostrato la volontà di agire un ruolo attivo su questa vicenda a cominciare da un’informazione chiara verso i cittadini per poter valutare tutte le criticità sociali, ambientali, economiche che questo nuovo insediamento potrebbe comportare. Non si tratta di dire sì o no a questa intrapresa ma di guardare la realtà e dire, a testa alta, come. È con questo spirito che abbiamo fatto questa richiesta, per agire una supplenza a quella mancanza di informazione istituzionale e di democrazia partecipata che speriamo sia solo superficialità e non reticenza”.

