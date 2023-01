A Chiaravalle Fratelli d’Italia chiede misure urgenti per fronteggiare la microcriminalità

CHIARAVALLE – “Il Circolo di Chiaravalle di Fratelli d’Italia – ci legge in un documento -, si trova per l’ennesima volta come unica forza e voce popolare di tutta la Vallesina, a denunciare l’Amministrazione comunale di Chiaravalle in particolare, della sua incapacità di ostacolare l’ormai crescente fenomeno della violenza verso le persone e le cose di tutto il paese e periferie circostanti.

“Gli ultimi fatti di cronaca, furti in abitazioni con operazioni di scasso indisturbate, e scippi di giovani ai danni di persone anziane, sono sempre più numerosi aumentando le paure dei cittadini inermi. Vani tentativi – si legge sempre nel documento – sono stati eseguiti dal gruppo Fratelli d’Italia, nelle varie commissioni comunali per avanzare proposte di incentivo alla prevenzione e al controllo h24 del territorio, magari appellandosi al Prefetto o attuando misure di prevenzione sul territorio di competenza del Sindaco come autorità locale di pubblica sicurezza.

“Noi di Fratelli d’Italia, vogliamo e pretendiamo una città più sicura, senza slogan elettorali, esigiamo adesso sin dal prossimo consiglio comunale risposte concrete, che puntano ad un progetto fattibile e non chiacchiere, dove il cittadino chiaravallese – conclude la nota – possa godersi la propria città senza angosce e pericoli”.

