Anche quest’anno a Chiaravalle un ricco calendario di eventi

CHIARAVALLE – Al via nei prossimi giorni il programma di iniziative, che ci accompagnerà fino alle prossime festività, per ricreare nelle vie e piazze del centro di Chiaravalle una calda e accogliente atmosfera natalizia. Anche quest’anno l’Amministrazione ha, infatti, predisposto un ricco il calendario di eventi in collaborazione con i commercianti aderenti al “Centro Commerciale Naturale”.

Si partirà giovedì 8 dicembre con i “Mercatini di Natale” in Corso Matteotti, aperti dalle 10.00 alle 20.00. Medesimi orari per le altre date del 10, 11, 17 e 18 dicembre. Durante queste giornate saranno presenti artigiani, hobbisti enogastronomici e numerose associazioni di volontariato del territorio; sarà anche possibile gustare castagne e vin brule? preparati dalla Pro Loco chiaravallese.

L’8, dalle ore 16.00 in Corso Matteotti, protagonisti i più piccini con l’Elfo giocoliere, i Truccabimbi, le giostre, il Clown con lo spettacolo bolle di sapone giganti, gli animali cavalcabili e la casetta di Babbo Natale, presso cui potranno essere consegnate le letterine.

Alle ore 16.30 in Piazza Risorgimento, in programma un coinvolgente spettacolo di danza a cura di Oasi Danze.

Sabato 10 a partire dalle 16.00, in Corso Matteotti, sarà la volta de “La Damigiana Compagnia Folk” con i suoi stornelli e canti popolari. Dalle 16.30, cominceranno le esibizioni dei Trampolieri luminosi e dell’ASD Ginnastica Acrobatica. Anche in quest’occasione saranno presenti i Truccabimbi, le giostre e l’intrattenimento e svago con gli animali cavalcabili.

Corso Matteotti ospiterà, domenica 11 dalle ore 16.00, i tradizionali Zampognari, un Laboratorio gratuito e i Truccabimbi. In via Leopardi sarà allestita un’Area bimbi con giostre e giochi in legno.

Grande attesa per domenica 18 in cui l’originale sfilata dei Babbi Natale in moto, a cura del Motoclub Silvano Rocchetti, attraverserà a partire dalle 16.30 Viale Rinascita, Corso Matteotti e via Leopardi. Dalle 17.00, musica lungo il corso a cura delle scuole ARS Musica e Lizard – Accademia di Chiaravalle. Oltre ad una esposizione di moto d’epoca, saranno di nuovo presenti i Truccabimbi, le giostre e gli animali cavalcabili.

In tutte le date sarà presente l’artista Imma Gioia Mastellone che eseguirà ritratti dal vivo.

Grande soddisfazione è stata espressa a nome dell’Amministrazione comunale di Chiaravalle da Ettore Togni, assessore a Tutela e riqualificazione del centro storico e Commercio e sviluppo economico, per cui: “Il Natale rappresenta un momento di forte ed importante aggregazione, familiare, sociale e culturale, e l’Amministrazione ha voluto, anche quest’anno, creare le condizioni per poter organizzare una serie di iniziative ed eventi; un ringraziamento doveroso va anche alle associazioni, che hanno manifestato la propria disponibilità e collaborazione per la presentazione di un calendario ricco di manifestazioni”.

