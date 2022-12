Due auto si scontrano e poi finiscono contro un muretto

FANO – Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, alle ore 15.45, in Viale 1° Maggio, a Fano. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento.

Per cause in via di accertamento due auto si sono scontrate, andando poi a finire entrambe contro il muretto adiacente alla carreggiata.

La squadra di Fano dei Vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre una delle persone coinvolte nell’incidente, dall’auto, utilizzando tecniche specifiche, per poi mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

