A Chiaravalle sport in crescita: Stella Giacani convocata in nazionale

CHIARAVALLE – È di pochi giorni fa la notizia che la chiaravallese Stella Giacani, giovane atleta nella disciplina dell’arrampicata sportiva è stata convocata in Nazionale under 18.

Un prestigioso traguardo dell’atleta nostrana, allenata nella preparazione fisica dall’esperto tecnico Massimo Pistoni, chiaravallese anch’egli, che non ha bisogno di presentazione alcuna, considerati i risultati ottenuti in campo internazionale con atleti di differenti sport e di genere.

Stella ha quasi 16 anni, pratica l’arrampicata da diverso tempo, ma nelle ultime stagioni è cresciuta molto agonisticamente, conquistando con impegno e determinazione un posto di riguardo nel club più ambito tra gli atleti del settore.

In verità la prima convocazione tra le promesse azzurre risale a un anno fa, ma lo staff di Stella ha preferito non esultare prematuramente. Oggi, invece, a distanza di un calendario solare, nel pieno della maturazione fisica e dello sviluppo esperienziale della ragazza, gli allenatori gettano le carte in tavola: “… Ha l’età giusta per emergere e conquistare i suoi spazi…”, ci dicono.

Stella Giacani divide gli allenamenti tra la città abruzzese di Montesilvano, seguita dal capacissimo coach della specialità Danilo Marchionne e lo stadio comunale di Chiaravalle dove Pistoni e la brava arrampicatrice giocano in casa.

È bello venire a conoscenza di queste realtà, di questi giovani talenti che impegnano il loro tempo appassionatamente per raggiungere un sogno importante. È bello sapere che a Chiaravalle esistono persone capaci di portare in alto il nome della città in cui vivono.

Il prossimo raduno nazionale è previsto per il 10 e 11 dicembre presso il complesso di arrampicata Crazy Center di Prato. Qui Stella potrà dimostrare ai tecnici federali quanta voglia abbia di distinguersi e di far bene. Buone cose Stella da tutti gli sportivi chiaravallesi…

