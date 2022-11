Natale Più 2022, a Fano un programma ricco per far sentire il calore dell’atmosfera natalizia

FANO – “E’ sempre bello quando la città si ritrova a lavorare insieme ed è ancora più bello che questo Natale trovi la collaborazione di tutti”. L’assessore al Turismo Etienn Lucarelli presenta l’edizione 2022 di Natale Più, un Natale ricco di sorprese.

“Fano vuole celebrare il Natale del 2022, mantenendo vivi i simboli della tradizione, simboli di vita nuova al quale tutti noi guardiamo con fiducia e speranza. Il Natale è anche l’occasione per far respirare un clima di serenità e di calore ai nostri concittadini e a chi sceglierà di visitare il nostro territorio. Ringrazio la Pro Loco che si occuperà dell’organizzazione, il cui sforzo è stato notevole per gestire e allestire un ricco programma al meglio. Voglio anche sottolineare il lavoro svolto dal Tavolo Economico Città di Fano, nel quale abbiamo impostato l’indirizzo di tutte le attività”.

Natale sì, ma all’insegna del risparmio energetico, tanto che l’assessore Lucarelli precisa che “il caro energia ci ha imposto una politica di contenimento dei costi legati all’accensione delle luminarie. Le luci saranno installate lungo Corso Matteotti e in Via Arco d’Augusto, ovvero idealmente il Cardo ed il Decumano, che rappresentano i tratti identitari della nostra storia. Saranno illuminate Piazza XX settembre, Piazza Costanzi e il Pincio. Caratterizzati da un luce calda anche gli ingressi delle città con una stella cometa luminosa, che vuole rappresentare un invito ad entrare in quello che sarà il villaggio legato al Natale. Lo spegnimento delle luci sarà impostato per le una di notte. Non poteva mancare la pista di ghiaccio che quest’anno si sposterà in Piazza XXIV maggio, a fianco della Rocca Malatestiana. Dal 26 novembre all’8 gennaio ci si potrà divertire sui pattini immersi in un clima accogliente e caloroso. Il Comune non avrà nessun costo grazie ad un accordo siglato con l’azienda che da qualche anno fornisce questa struttura, che si farà carico dell’impegno economico sia di installazione sia energetico, così da non gravare sulle casse comunali”.

Tra gli elementi caratterizzanti ci sarà il Villaggio del Natale al Pincio di Fano, che si trasformerà in un paesaggio fiabesco. Saranno più di 20 le casette in legno che si illumineranno e metteranno nelle loro vetrine tantissimi prodotti. Ad accogliere i più piccoli, gli elfi che apriranno la casa di Babbo Natale.

Suggestivo sarà anche il presepe dei Maestri Carristi che quest’anno si arricchisce di due nuove figure, di cui una in movimento. Gli altri presepi saranno quello storico di San Marco, che annovererà più di 500 statuine, e quello Marinaro nella Chiesa del Porto di Fano. Piazza XX settembre sarà viva e calda in ogni fine settimana con tanti eventi, musica e divertimento per tutte le famiglie. Suonerà ancora dai balconi la musica Jazz con Fano Jazz Winter. Sarà emozionante ascoltare i concerti dalle terrazze più belle del centro storico, oltre ad altri appuntamenti come il concerto Gospel al Teatro della Fortuna in programma il 22 dicembre. Al Teatro della Fortuna ci saranno numerosi gli eventi, dei quali occorre ricordare il concerto del 1 gennaio alle 17. Anche Passaggi festival proporrà due iniziative nell’edizione del Natale, una il 17 e l’altra il 18 dicembre. La prima con un corso di scrittura post moderno, l’altra con la presentazione del romanzo di Giulia Ciampica “Chi dà luce, rischia il buio”. Anche il Carnevale di Fano non farà mancare la sua presenza con eventi dedicati.

L’assessora Cora Fattori sottolinea che “quest’anno il programma di Natale avrà meno luci ma avrà più eventi culturali. In questo modo vogliamo accogliere le famiglie che in questo periodo potranno conoscere e apprezzare la programmazione e le iniziative che abbiamo messo in campo. Centrali saranno i nostri palazzi e luoghi culturali come il Museo Archeologico, il Museo della Via Flaminia. Non mancheranno tante sorprese importanti che stiamo definendo e che annunceremo a breve”.

In Piazza XX settembre sarà ospitato l’immancabile appuntamento del 31 dicembre. Quest’anno la festa di Capodanno sarà ricca di musica italiana e straniera, con l’esibizione The Best Of a cura di Filippo Montesi, Marco Pacassoni, Elisa Della Martera, Chiara Badioli, Francesco Montesi e Gianmarco Petti. Un gigantesco Juke Box che ci porterà nel 2023.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it