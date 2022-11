A San Costanzo “Si fa salute” con visite senologiche e camminate

SAN COSTANZO – Il Comune di San Costanzo ha aderito da alcuni anni al Protocollo Salute dell’AV1, giunta e maggioranza si sono impegnati a promuovere iniziative che possano accrescere il benessere fisico dei cittadini con attività di prevenzione ma anche quello psicologico con momenti aggregativi per la costruzione delle relazioni fuori dalla routine quotidiana. Due appuntamenti importanti per riaprire la stagione.

Il mese di ottobre si è tinto di rosa con la prevenzione del tumore al seno, infatti sabato 29 ottobre si sono svolte le visite senologiche gratuite organizzate in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Pesaro e Urbino. L’Assessore ai Servizi Sociali Milena Volpe racconta che da circa 3 anni il Presidente Dr. Catalano Vincenzo, Direttore UOC Oncologia Dell’Ospedale di Urbino ha sposato il nostro format che nasce dalla preziosa collaborazione con altri partner. Infatti la Farmacia Scarponi e la Farmacia di Cerasa si occupano di prendere le prenotazioni delle donne (circa 50) e di fornire loro la modulistica necessaria per accedere alle visite. Il Medico di medicina generale la dr.ssa Annalisa Lapenna e la Farmacia Scarponi forniscono i loro ambulatori per offrire ai medici dell’associazione e alle donne un luogo adeguato dove effettuare il colloquio e la visita.

Altra iniziativa importantissima per il suo carattere preventivo per il diabete e le patologia cardiovascolari ma anche per il benessere psicologico sono le camminate di gruppo denominate “camminiamo insieme” con partenza da Piazza Pascolini ogni lunedì e mercoledì ore 20.00 per un percorso di circa 50 minuti. La sfida di questo progetto – riferisce Annibale Montanari consigliere di maggioranza e Presidente della Colle Marathon – sarebbe quella di proseguire anche nell’inverno e di creare due gruppi: uno di camminata dolce e uno di camminata veloce. Per intraprendere questa iniziativa però avremmo bisogno di volontari che diventino capogruppi e che ci aiutino nella gestione e nell’organizzazione dei gruppi.

Nella foto: il dottor Vincenzo Catalano, l’assessore Milena Volpe, la dottoressa Anna Maria Baldelli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it