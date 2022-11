L’Atletico MondolfoMarotta continua a vincere, battuto il Gabicce Gradara

MONDOLFO – Nonostante le pesanti assenze di Simone Bracci e Pacenti, l’Atletico inizia subito a spron battuto cercando di imporre il proprio ritmo, Gabicce molto contratto forse molto in sofferenza anche per il campo reso molto pesante dalle pioggie.

Primo tiro al 18’pt con Orciani che si accentra dalla destra e impegna Renzetti con un tiro sotto la traversa. Al 24’pt ancora Orciani in percussione entra in area e ancora Renzetti neutralizza in presa bassa.

Al 40’pt palla gol per Cordella che si libera a centro area del proprio marcatore ma il tiro è sopra la traversa.

Un minuto dopo è Pierri ad impegnare Montesi che va a deviare l’insidioso tiro in calcio d’angolo.

Al 19’st azione insistita dell’Atletico con tiro finale di Giobellina. Azione che sblocca il match, grazie a un gol del baby Pompei che chiude in rete una azione in velocità di Rocco Frulla.

Ospiti che si gettano in avanti alla ricerca del pareggio ma vengono puniti al 42’st da Cordella ruba palla a Renzetti, messo in difficoltà da un retropassaggio di Tombari, e insacca a porta vuota.

Grande partita dei ragazzi di mister Pompei, uno strapotere fisico e una grande intensità di gioco contro cui oggi il Gabicce Gradara poco ha potuto.

Atletico MondolfoMarotta – Gabicce Gradara: 2-0

Atletico MondolfoMarotta: Montesi, Catalano, Giobellina, Marconi (dal 36′ Morganti), Travaglini, Marzano, Orciani (dal 45’st Polverari), Fraternali (dal 36′ Creatore), Cordella, Frulla (dal 28st Vitali), Pompei D. All. Pompei A.

A disposizione: Mattioli, Simone, Morganti, Creatore, Bartoletti, Piccioli, Casagrande, Polverari, Vitali.

Gabicce Gradara: Renzetti, Lepri, Semprini, Grandicelli, Varrella, Tombari, Pierri dal 23’st Gionghettii), Morini, Donati, Mani (dal 31′ Di Daddario), Ulloa (dal 31’st Magi). All. Vergoni

A disposizione: Mussoni, Di Daddario, Semprini, Della Chiara, Innocentini, Montebelli, Magi, Gionghetti.

👉Arbitro: Paoletti sez. Fermo

➡️Assistenti: Baldoni sez. Ancona e Fattori sez. Jesi

Reti: ⚽21′ Pompei D.,⚽ 42’st Cordella

❌Ammoniti: Morini, Lepri, Catalano

