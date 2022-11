L’Atletico MondolfoMarotta sbanca Chiaravalle

CHIARAVALLE – Blitz dell’Atletico che batte a domicilio la quotata Biagio Nazzaro Chiaravalle. Risultato quasi mai in discussione dal vantaggio ospite in poi.

La Biagio costruisce poco e non sfrutta gli episodi a favore, i ragazzi di Pompei giocano una gara di rara intensità e segnano un gol per tempo sfiorando altri clamorosi gol.

L’Atletico MondolfoMarotta grazie a questa vittoria si posiziona terzo in graduatoria anche se la classifica ora come ora conta ben poco.

Buio pesto per i Biagiotti che navigano in cattive acquee in piena zona play out. Per la cronaca il vantaggio ospite arriva al 28 pt , la giocata la fa il centrocampista Marottese Orciani (uno dei migliori visto oggi) che sulla sinistra vince un rimpallo e punta la difesa locale eludendo con un dribbling il raddoppio; palla al bacio per Bracci che al centro dell’area trova la deviazione vincente da due passi. La reazione della Biagio sta tutta nel primo quarto d’ora della ripresa con un forcing alla ricerca del pareggio, piano piano ne esce l’atletico che trova il raddoppio con il bomber Giovanni Cordella che trova la deviazione vincente su cross di Marconi.

Grande vittoria per i blu grana che continuano a vivere un buon momento anche di crescita e consapevolezza, in settimana arrivano due sfide importanti ritorno di Coppa con il Barbara mercoledì in trasferta orario ufficiale e sfida casalinga Sabato prossimo con il Gabicce in campionato.

BIAGIO NAZZARO – ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: 0–2

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Andrea Pacenti (1’st Marasca), Domenichetti, Terranova, Giovagnoli, Cecchetti (1’st Rossini), Mosciatti, Moriconi, Alessandroni, Cavaliere, Borocci (31’st Pieralisi). (A disp. Morelli, Brocani, Petoku, Agostinelli, Pergolini, Giacconi). All. Pazzaglia.

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Montesi, Catalano, Loris Pacenti, Marconi (19’st Morganti), Travaglini, Giobellina, Fraternali, Orciani, Cordella, Bracci (27’st Frulla), Daniel Pompei. (A disp. Mattioli, Marzano, Polverari, Creatore, Casagrande, Bartoletti, Vitali). All. Alain Pompei.

ARBITRO: Narcisi di San Benetto del Tronto.

RETI: 28’pt Bracci, 37’st Cordella.

NOTE: espulso al 45’st Cavaliere; corner 5-3; recupero 2’pt e 4’st; spettatori 300 circa.

