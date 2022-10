Un cane finisce nel canale Albani, tratto in salvo dai Vigili del fuoco

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18 nel canale Albani, in via Papiria, a Fano, per recuperare un cane di razza Springer che vi era caduto.

La squadra di Fano, in collaborazione con i colleghi di Pesaro, ha utilizzato tecniche Saf (Speleo Alpine Fluviali) per salvare il cucciolo che, in quel momento, si trovava in difficoltà. E dopo essersi accertati del buono stato di salute del cane i Vigili del fuoco lo hanno riconsegnato al proprietario che attendeva sull’argine del canale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it