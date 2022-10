Il Premio Città di Staffolo 2022 a Giovanna Trillini, cuore impavido della scherma

La premiazione sabato, alle ore 11, al Teatro comunale Cotini

STAFFOLO – Per la sua indiscussa carriera e per il messaggio positivo che veicola attraverso lo sport, Giovanna Trillini, leggenda del fioretto italiano, riceverà sabato 22 ottobre 2022 alle ore 11:00 il Premio Città di Staffolo presso il Teatro comunale Cotini.

Il Palmares di questa sportiva di fama internazionale, a podio in 5 Giochi Olimpici consecutivi (da Barcellona 2002 a Pechino 2008), è impressionante: 16 medaglie d’oro (4 alle Olimpiadi, 9 ai Mondiali, 2 agli Europei ed 1 ai Giochi del Mediterraneo) 7 d’argento e 12 di bronzo più 4 trofei di Coppa del Mondo. Nel 2008 è stata inoltre insignita Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nel 2015 una targa a lei dedicata è stata inserita nella Walk of Fame dello sport a Roma.

Dalla sua pluripremiata carriera non traspare soltanto ardore, ma anche e soprattutto amore per una disciplina, la scherma, che coniuga forza, tenacia e dedizione, qualità necessarie per arrivare a tagliare i traguardi più importanti nello sport e nella vita.

Il maestro che l’ha messa in guardia è stato Ezio Triccoli, il fondatore del Club Scherma Jesi. Ha avuto anche altri grandi allenatori come Giulio Tomassini e Stefano Cerioni campione olimpico ed attuale ct. La pluricampionessa olimpica è, in questo momento, tecnico ed allenatrice della nazionale italiana assoluta e consigliere della federazione italiana di scherma.

L’Amministrazione comunale e la Commissione del Premio Città di Staffolo sono onorati e lieti di conferire questo premio a una donna che, con i suoi 25 anni di carriera e le molteplici vittorie nel fioretto, rappresenta al meglio i valori dello sport: dedizione, sacrificio, auto-disciplina, impegno, resilienza a cui si aggiunge il suo atteggiamento sempre responsabile e rispettoso nei confronti di tutti, dirigenti, allenatori/allenatrici, compagne di squadra e avversarie.

Il premio Città di Staffolo, istituito nel 2001 con il patrocinio della Regione Marche, viene assegnato a chi contribuisce a promuovere e valorizzare l’immagine della Regione Marche

attraverso il proprio operato nel campo artistico, culturale e delle attività in genere. Il soggetto premiato riceverà il conferimento “simbolico” della Chiave della città. Un gesto di fiducia e di riconoscimento per il lustro apportato non soltanto al nostro Paese, ma all’intera Regione Marche.

All’evento-dibattito prenderanno parte: Giovanna Trillini, Sauro Ragni (Sindaco di Staffolo), Lucia Toccafondo (Assessore per il Comune di Staffolo), Lorenzo Fiordelmondo (Sindaco del Comune di Jesi) e Stefano Angelelli (Vicepresidente del Club Scherma Jesi). Moderatore dell’incontro sarà Giancarlo Brecciaroli, presidente della Commissione Premio Città di Staffolo.

Giovanna Trillini entra con questa 21° edizione nell’albo d’oro dei premiati che annovera: Enzo Cucchi, Valeria Moriconi, Walter Piacesi, Marco Poeta, Walter Valentini, Arnaldo Pomodoro, Oscar Piattella, Eliseo Mattiacci, Mario Sasso, Maurizio Galimberti, Roberto Stelluti, Bruno D’Arcevia, Concetto Pozzati, Tino Stefano, Iginio Straffi, Teatro Giovani – Teatro Pirata, Giulio Vesprini, Aldo Grassini e Daniela Bottegoni, Francesca Faedi e AICU – Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus.

La Commissione Premio Città di Staffolo 2022, presieduta da Giancarlo Brecciaroli e composta da Stefania Tantucci, Giorgia Barchi, Federica Dolciotti (Pro Loco Staffolo) e Lucia Toccafondo (Giunta Comunale di Staffolo), ha condiviso all’unanimità la scelta di conferire questo premio a una donna che racchiude in sé tutti i valori dello sport, ” palestra di vita” per tutti.

In questo progetto sono stati coinvolti, attraverso attività didattiche, i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado di Staffolo che saranno invitati a partecipare all’evento per rivolgere le loro domande e curiosità.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it