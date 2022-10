Serfilippi: “Prioritario intervenire sul torrente Arzilla”

Il consigliere della Lega ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale

FANO – “È prioritario intervenire sul torrente Arzilla che da anni necessita di una pulizia mai fatta in passato: bisogna prevenire i rischi per la sicurezza di intere zone di Fano. La Regione Marche è in prima linea per contrastare il dissesto idrogeologico. In soli due anni abbiamo dato una svolta stanziando cifre record rispetto al passato, a testimonianza di un cambio di passo per la messa in sicurezza del territorio”.

Il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi, componente della Commissione Regionale Ambiente, annuncia un’interrogazione in consiglio regionale per fare luce sul percorso per la messa in sicurezza ordinaria del Metauro e quella straordinaria urgente del torrente Arzilla che attraversa il Comune di Fano. Il consigliere entra nello specifico dell’importanza dell’intervento.

“L’Arzilla presenta numerose criticità e non garantisce sicurezza in caso di eventi atmosferici di forte intensità vista la vicinanza con alcuni importanti quartieri cittadini. Nel passato poco o nulla è stato fatto per garantire un’adeguata e costante manutenzione e questo ha peggiorato così la situazione in alcuni punti che necessitano un intervento rapido. Bene l’impegno dell’Assessore Aguzzi per finanziare uno studio di fattibilità per individuare le azioni fondamentali da attuare. Sono necessari analisi, tempi certi e risorse per pianificare un cronoprogramma che dia una risposta concreta ad una questione per anni lasciata irrisolta”.

