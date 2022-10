Auto finisce in un canale: muoiono due donne, un’altra gravissima trasportata in ospedale

SERRA SAN QUIRICO – Due donne – Cinzia Ceccarelli di 58 anni e Sabina Canafoglia di 51 -, entrambe residenti a Jesi, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 19.30, alla periferia di Serra San Quirico.

Secondo le prime informazioni le due donne stavano rientrando a casa, dopo una giornata di lavoro nello stabilimento Elica di Fabriano, insieme a due loro colleghi – un uomo ed una donna – quando, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, l’auto nella quale si trovavano – una Volkswagen Polo – è finita in un canale dove la parte anteriore è stata sommersa da oltre due metri d’acqua. La vettura è stata poi trasportata dalla corrente per una sessantina di metri, prima di fermarsi tra la vegetazione.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Purtroppo nulla è stato possibile fare per salvare le due donne. Una loro collega – 56 anni – è stata invece trasportata, in gravissime condizioni, all’ospedale anconetano di Torrette. Ferito, anche se non gravemente, il quarto occupante – un uomo -, che è riuscito ad uscire dall’auto.

