A Chiaravalle una mostra dedicata ad Enrico Berlinguer

CHIARAVALLE – Il centenario della nascita di Enrico Berlinguer sollecita riflessioni su quello che fu non solo il più amato segretario del Pci ma uomo di grandi principi, universalmente apprezzato.

“Con la mostra presso L’isola di Chiaravalle – si legge in una nota degli organizzatori – vogliamo contribuire a far conoscere la sua passione per la politica esercitata come bene comune; capace di muovere masse, coscienze e impegno civile. Far conoscere un uomo che fino all’ultimo ha tenuto fede ai suoi ideali, capace di una severa lettura del presente ma anche di delineare un orizzonte di avanzamento.

“E’ stato un modello per lo stile di vita: misurato, schivo, riflessivo ma capace di grandi slanci e forti convinzioni. Una persona che poneva, inascoltato, come ineluttabile affrontare la questione morale in politica e che diventava egli stesso testimone di austerità e rigore con il suo modo di fare.

“Oggi, più che mai, il suo pensiero dovrebbe servici da guida per uscire dalla drammaticità della condizione economica, sociale e culturale in cui versiamo. Quindi non una celebrazione rituale ma una riflessione severa e profonda sui mali della politica odierna e su come riconnettere le persone e la politica.

“L’inaugurazione della mostra con Vasco Errani il 7 ottobre alle 17,30 sarà un momento importante per avviare questa riflessione. La mostra – si legge sempre nel documento – sarà aperta fino al 15 ottobre e offrirà occasioni di confronto”.

