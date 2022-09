Con Marchestorie tre giorni di eventi a Morro d’Alba per scoprire i segreti di uno dei Borghi più belli d’Italia

MORRO D’ALBA – La rassegna “ MArCHESTORIE : racconti & tradizioni dai borghi in festa”, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche, farà tappa nel fine settimana dal 30 settembre al 2 ottobre a Morro d’Alba. Il suggestivo centro collinare, che fa parte del Club dei Borghi più belli d’Italia, racconterà la nostra regione attraverso le sue peculiarità, proponendo al pubblico una serie di eventi per scoprire o riscoprire un luogo unico come il camminamento di ronda La Scarpa ed insieme ad esso storie e tradizioni locali, in un percorso pieno di fascino.

L’evento centrale della rassegna, dal titolo “Il borgo in una Scarpa“, ripercorrerà, nelle tre serate del 30 settembre, 1° e 2 ottobre, la storia di Morro D’Alba nei suoi momenti salienti, attraverso un susseguirsi di esibizioni artistiche che spazieranno dal canto alla danza, dalla musica alla narrazione, fino all’improvvisazione teatrale.

Gli spettatori verranno guidati all’interno de La Scarpa, dalla quale si può osservare la bellezza del paesaggio marchigiano dai Monti Sibillini fino al Mare Adriatico e al Conero, col magico canto di Martina Simpatici. Si viaggerà indietro nel tempo in un percorso fatto di cinque tappe: cinque come le lettere di Morro e D’Alba.

Il progetto, la cui regia è firmata da Michael Bonelli, è stato pensato come un’esperienza nello spazio e nel tempo. Si entrerà nel camminamento di ronda, da percorrere in senso antiorario, e si viaggerà nel passato, nel tracciato del pentagono, che caratterizza La Scarpa, esaltandone i rimandi pitagorici attraverso la riscoperta di legami e tradizioni che ci porteranno fino a oggi. Una narrazione coinvolgente e suggestiva, grazie ai testi cui ha contribuito il noto attore e drammaturgo Mauro Monni.

Nella prima tappa si parlerà di Teodorico il Grande e del suo medaglione, dove protagonisti assoluti saranno la cantastorie Isabella Badiali. Gli spettatori saranno poi accompagnati verso la seconda tappa, dove si racconterà il ritrovamento dell’atto di Federico I Barbarossa e della “Curtis”, con rogiti, bolli e improvvisazione, insieme a Sandro Bellagamba e Carmen Dui. Nella terza tappa si vivrà l’affrancamento di Morro da Senigallia (1213): questo momento della storia morrese verrà reso indimenticabile grazie alla magia musicale creata dalla tromba del Maestro David Uncini. Il viaggio nel tempo continuerà nella successiva torre panoramica e si verrà catapultati nel 1326: l’anno dell’assalto di Fabriano, rappresentato dalle performance di danza immersiva di Elisa Carletti, Federica Squadroni e della loro compagnia. Il tutto per arrivare al 1862, in cui ci sarà una sorpresa tutta da scoprire.

Personaggi storici, allegri e bricconi, allieteranno il cammino, interpretati da Alessandra Belardinelli, Eugenia Monti e Francesca Morici. E ci sarà anche il “truce soldato Roberto”.

Un percorso nello spazio a ritroso nel tempo, quindi, dove il pubblico incontrerà, come per incanto, imperatori, ciarlatani, folli, musici, guerrieri e fantasmi, fino a scoprire la natura di Morro d’Alba come paese dell’Amore, che è anche il segreto del “Borgo in una Scarpa”.

Le performance di questo magico percorso sono in programma venerdì (ore 21,30), sabato (ore 21,30 e 23) e domenica (ore 21,30). Oltre all’evento nel camminamento di ronda, sono previste diverse iniziative collaterali.

Si inizia venerdì 30 settembre, con un doppio appuntamento al Museo Utensilia, nei misteriosi sotterranei del Castello, dove è collocata la mostra permanente delle opere del grande fotografo Mario Giacomelli. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 saranno organizzati laboratori per bambini con “Caccia al tesoro fotografica nel borgo”, che si ripeteranno con gli stessi orari anche nelle giornate di sabato e domenica.

Sempre venerdì, alle ore 18, lungo La Scarpa, Torre Teodorico, ci sarà la presentazione dell’antologia “Marche d’autore”, curata da David Miliozzi e Jonathan Arpetti. Al centro dell’incontro, l’ultimo volume della collana dedicato alle imprese sportive marchigiane e ai suoi protagonisti. Conclusa la presentazione con un brindisi, i presenti potranno partecipare alla Cena con gli autori, presso lo storico ristorante Dal Mago (per prenotare la cena con gli autori Ristorante Dal Mago 339 5928794).

E ancora eventi, pensati per coinvolgere un vasto pubblico di tutte le fasce d’età. Un’occasione sarà il laboratorio di danza medievale “Il Ballar Cortese nel Borgo”, curato da Marta Campanelli, gratuito come tutti gli appuntamenti della rassegna, in programma sabato alle ore 16 in piazza Barcaroli (prenotazione al numero 360 932946 o presentandosi al momento). Alle ore 21, gli iscritti al laboratorio potranno partecipare allo spettacolo, sempre di danza medievale, realizzato in collaborazione con l’associazione Armati dell’Antica Marca.

È riservato ai più piccoli e alle famiglie l’incontro del pomeriggio (ore 17) in biblioteca o nel giardino antistante, con le Letture nel borgo.

Sempre sabato 1° ottobre, alle ore 17,30, si terrà il convegno dal titolo “Morro d’Alba, rigenerazione urbana e sociale di uno dei borghi più belli d’Italia nelle Marche”, con la presenza di Livio Scattolini, presidente del Comitato tecnico scientifico dell’Associazione Club dei borghi più Belli d’Italia, Amato Mercuri, membro del Direttivo nazionale Club dei borghi più Belli d’Italia, Alessandra Boldreghini, assessore alla Cultura e al Turismo del comune di Morro d’Alba, Silvia Mencarelli, dirigente dell’Ufficio tecnico del comune di Morro d’Alba, Alessandro Morbidelli, docente dell’Accademia di Belle arti e design “Poliarte”, e Patrizio Massi, psicologo e presidente dell’associazione “Marche Studi”. Durante il convegno verranno presentati dei progetti di rigenerazione urbana che si svilupperanno sul territorio i prossimi mesi.

Domenica 2 ottobre mattina (ore 10,30 – 12) si potrà partecipare alla visita guidata al borgo, curata dall’assessore alla cultura Alessandra Boldreghini, e I momenti di animazione a cura dell’Associazione Armati dell’Antica Marca (prenotazione obbligatoria). Nel pomeriggio (ore 16), con partenza dalla sede del Museo Utensilia, inizierà una “Passeggiata culturale fra arte, storia e paesaggio”: una camminata che parte dal Museo che custodisce le opere del Maestro della fotografia Mario Giacomelli (che ritraggono la campagna marchigiana, il lavoro nei campi, il Cantamaggio), per muoversi verso le campagne circostanti, ritrovare oggi gli stessi luoghi fotografati e scoprire l’impatto della mezzadria sul territorio.

Lungo il percorso si visiterà la Cantina Vicari ascoltando i racconti di Nazareno, lo storico titolare dell’azienda vinicola, degustando il suo vino, e si potrà visitare il Museo dei ricordi di Romualdo Mancinelli. Al termine il “Concerto al tramonto” che vedrà come protagonisti Marco Gigli e Marco Tarantelli de La Macina con il loro classico repertorio. Seguirà il brindisi con gli artisti.

Al ritorno nel borgo, al bar Monica, sarà possibile una degustazione di prodotti tipici (prenotazione al numero 0731 63010).

«Il filo conduttore che abbiamo voluto dare alla rassegna – spiega l’assessora alla Cultura e Turismo di Morro d’Alba Alessandra Boldreghini – è la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità attraverso la cultura. Insieme alla Lacrima, un vino per cui Morro d’Alba è conosciuta a livello internazionale, abbiamo un altro importante patrimonio, ancora in parte da scoprire, rappresentato dalle peculiarità artistiche e architettoniche del nostro Castello. Ed è questo aspetto che vogliamo valorizzare anche con manifestazioni di grande respiro come MArCHESTORIE. La Scarpa rappresenta un valore unico: è stato certificato che il nostro camminamento di ronda è unico in Europa, sia per lunghezza, parliamo di 300 metri quasi completamente coperti, sia per compattezza architettonica. È perfettamente integrato nella struttura del borgo, le palazzate che si sono sviluppate sopra le mura lo inglobano, formando una vera e propria strada, con tanto di numeri civici, libera e percorribile in ogni momento. E proprio “Il borgo in una Scarpa” è il titolo del progetto, creato insieme all’Associazione Culturale Willer & Carson, con cui abbiamo vinto il bando di MArCHESTORIE. L’idea è stata quella di creare un percorso a ritroso nel tempo, con spettacoli itineranti e momenti di drammatizzazione, che diventasse anche un viaggio nel tempo e nella storia di Morro d’Alba. Il tutto nel nostro luogo simbolo, La Scarpa, appunto, uno spazio vissuto, quotidiano, eppure magico e avvolgente, che saprà catturare e regalare emozioni al pubblico che parteciperà alla rassegna».

Si ringraziano le associazioni, gli artisti e i partner:

Associazione Culturale Willer & Carson, Stupor Mundi Jesi, Motus Danza,

Accademia di Belle Arti e Design Poliarte, Armati dell’Antica Marca, Insieme si può fare,

Marche Studi, La Macina, Centro di Tradizioni Popolari, Ente Palio di San Floriano

Ars Musica, Sine Qua Non Teatro di Firenze, Associazione Club dei Borghi più belli d’Italia, Associazione Club dei Borghi Più Belli d’Italia nelle Marche e Associazione Città del Vino.

Video, foto e reels dell’evento a cura di Valentina Ferri e Luca Bruseghini.

Costumi a cura della Fondazione Pergolesi Spontini e dell’Associazione Amici del Palio di San Marcello.

Info e Prenotazioni 328 5487491 Assessorato Cultura e Turismo. Per saperne di più sul progetto, si può consultare il sito https://www.marchestorie.it/borghi/morrodalba-2022/ oppure la pagina Facebook “Morro d’Alba Eventi nel borgo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it