Netta vittoria dell’Atletico MondolfoMarotta nel derby con il San Costanzo

MONDOLFO – Aria di derby al comunale di Mondolfo, con la squadra di casa che impone sin da subito il proprio gioco guidata da un Bracci già in forma campionato che sigla la prima rete al 4’pt su assist di Orciani, pronto a recuperare una palla a centrocampo e verticalizzare per il numero 10, replicando due minuti dopo con un gol da antologia, controllo che manda fuori giri il difensore e tiro a incrociare sul palo opposto.

Sempre Bracci entra in area sulla destra saltando i difensori, palla a Cordella che viene steso dal portiere in uscita. Cordella al 21’pt trasforma il penalty. Il San Costanzo non è in partita e l’Atletico comanda il gioco con Orciani che colpisce il palo con un tiro da fuori.

Al 34’pt Cordella va via sulla fascia sinistra e appena entrato in area viene atterrato da Piccinetti. Rigore trasformato al 32’pt ancora da Cordella.

Stesso copione nel secondo tempo con Cordella che al 3’st dal vertice dell’area piccola infila Cavalletti, che al 6’st si lascia sfuggire una palla su cui è lesto Simone a appoggiarla in rete.

Calano i ritmi ma non l’inerzia della partita. Una partita che ha visto un Atletico pronto a recuperare palla e innescare subito i suoi attaccanti, con uno strapotere anche sul piano fisico. Per il San Costanzo troppo poco quello messo in campo oggi per poterlo giudicare

Atletico MondolfoMarotta – San Costanzo: 6-0

Atletico MondolfoMarotta: Montesi, Pacenti, Giobellina, Morganti (dal 12’st Fraternali), Travaglini, Simone (dal 12’st Marzano), Polverari (dal 10’st Creatore), Orciani, Cordella (dal 20’st Frulla), Bracci, Pompei D (dal 34’st Febo). All. Pompei A.

A disposizione: Mattioli, Marzano, Bartoletti, Creatore, Febo, Marconi, Fraternali, Vitali, Frulla.

San Costanzo :Cavalletti, Vitali, Polverari, Damiani L., Piccinetti, Zandri, Esposito (dal 9’st Guenci), Mattioli, Ordonselli (dal 26’st Damiani M.), De Filippo (dal 9’st Bernacchia), Grilli (dal 20’st Rossi). All. Baldelli

A disposizione: Baldarelli, Canapini, Santarelli, Andreoletti, Guenci, Rossi, Zepponi, Bernacchia, Damiani M.

Arbitro: Bini sez. Macerata

Assistenti: Baldisserri sez. Pesaro e Bejko sez. Jesi

Reti: 4′ e 6’pt Bracci, 21′ e 32′ pt Cordella su rigore, 3’st Cordella, 6’st Simone

Ammoniti: Giobellina, Febo

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it