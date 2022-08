Videosorveglianza, nel territorio comunale di Montemarciano già attive 27 spycam

MONTEMARCIANO – Tutto il territorio sotto controllo grazie al sistema integrato di videosorveglianza comunale. Ad oggi, sono 27 le spycam attive, ma entro il 2026 arriveranno a 32 per una copertura totale di tutti i punti “sensibili”.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale insieme alla Polizia locale. Grazie al decreto del Ministero dell’Interno di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2021 sui finanziamenti ai Comuni per rafforzare la sicurezza urbana, il Comune di Montemarciano ha potuto accedere a un finanziamento di 12.000 euro con cui rafforzare il sistema di videosorveglianza già presente sul territorio ripristinando le 16 telecamere presenti e integrandone nel 2021 altre due.

Nel corso del 2022 sono state installate altre 4 spycam. Il progetto di monitoraggio dei quartieri e sicurezza urbana tuttavia sarà destinato ad ampliarsi anno per anno, con l’installazione di altri apparecchi nelle strade maggiormente trafficate e laddove si è rilevato un più alto tasso di pericolosità e di rischio incidenti, ma non solo: le telecamere sono anche un efficace strumento contro quei comportamenti illeciti come gli atti vandalici che più volte, in paese, hanno preoccupato le famiglie e l’Amministrazione comunale. Un deterrente, dunque, oltre che uno strumento utile alle indagini per l’individuazione dei responsabili dei reati e/o comportamenti scorretti.

Nel 2023 saranno installate altre due telecamere OCR con software per la lettura delle targhe dei veicoli: saranno destinate alle strade al confine territoriale o su quegli incroci particolarmente pericolosi.

Un sistema utile per rilevare delle targhe sospette segnalate dalle Forze dell’Ordine, con cui il Comando di Polizia locale opera quotidianamente in sinergia. Nel 2024 sarà installata un’altra telecamera OCR, così come nel 2025 ne verrà installata un’altra dello stesso modello e un’altra anche nel 2026. Nel contratto stipulato con la ditta erogatrice del servizio – la Mit Security di Macerata – sono compresi non solo l’installazione ma anche la manutenzione e assistenza.

«Molto importante – rende noto il Comandante della Polizia locale dott. Pierluigi Fabbracci – oltre al ripristino delle 16 telecamere già presenti in paese e l’installazione di due nuove, grazie al progetto di sicurezza urbana del Ministero e recepito dalle Prefetture abbiamo potuto installare altre 9 spycam sul lungomare Achille Buglioni, portando dunque a 27 occhi elettronici attivi in paese e sul mare, garantendoci dunque un controllo completo del territorio comunale».

Le telecamere sul lungomare sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria anche in occasione del duplice incidente mortale del 17 giugno scorso in cui hanno perso la vita Alberto Catani e Stefania Viterbo. I filmati – visionati presso la centrale della Polizia Municipale di Montemarciano – hanno una durata di 7 giorni e possono essere messi a disposizione dell’A.G. in presenza di specifiche esigenze di polizia giudiziaria. Il servizio, che per il momento contempla un numero di 32 impianti, potrebbe tuttavia venire ampliato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it