L’Atletico MondolfoMarotta avvia la preparazione per la nuova stagione

MONDOLFO – Ai nastri di partenza la nuova stagione per l’ Atletico MondolfoMarotta sodalizio nato la passata stagione tra le due realtà calcistiche cittadine Mondolfo e Marotta.

La prima squadra comincerà a sudare lunedì 8 agosto, una preparazione che vedrà i ragazzi blu grana impegnati tutti i giorni sino il 10 Settembre data designata all’inizio del campionato di Promozione.

Il Presidente Alberto Sorcinelli ha rinnovato il suo impegno alla presidenza mentre il direttivo è composto da Paolo Bocchini(Vice Presidente ),Tiziano Battisti (Consigliere), Carlo Tonelli (Consigliere), Mario Pelinga (Consigliere), Maurizio Antonioli (consigliere ) Daniele Tonelli (responsabile settore Giovanile ), Gaetano Vergari (consigliere), Paolo Pretelli (ds), Matteo Mazzanti ( resp. Area Tecnica ), Sergio Sgammini (consigliere).

Lo staff è composto da: Alain Pompei (Mister), Paolo Giombetti (Mister in seconda e preparatore Atletico), Gianluca Piagnarelli (preparatore portieri), Gabriele Roberti (fisioterapia), Elio Discepoli (Team manager), Massimo Rosati (Mister Juniores Regionale), Simone Silvestrini (vice allenatore juniores), Arturo Silvestrini (team Manager Juniores).

Rosa 22/23: Portieri; Mattioli Valerio, Montesi Giovanni 03. Difensori: Luca Travaglini, Loris Pacenti, Pietro Giobellina , Biagio Marzano , Gianmarco Simone ,Mattia Lucchetti 04, Denis Bugognoli 04, Filippo Bartoletti 04, Matteo Minucci 04. Centrocampisti: Luca Morganti, Lorenzo Marconi, Alessandro Fraternali, Matteo Vitali, Nicolò Orciani, Nicola Biondi, Emanuele Creatore 03, Antonio Catalano 02, Daniel Pompei 04, Filippo Febo 04. Attaccanti : Giovanni Cordella , Simone Bracci , Rocco Frulla, Emiliano Polverari 02.

Amichevoli Pre-campionato; 13/08 interna, 20/08 Marina-Atletico ore 17.00, 27/08 Atletico -Acqualagna 0re 17,00, 31/08 Castelferretti-Atletico ore 19,00.

Un breve commento del ds Pretelli sull’inizio della nuova stagione , sugli obbiettivi fissati per il nuovo campionato.

“Non ci poniamo un obbiettivo specifico se non quello di mantenere la categoria senza patema d’animo ! sappiamo di avere una squadra giovane ma con tanta qualità al suo interno, per questo giocheremo partita per partita senza timore per l’avversario anche se incontreremo squadre più attrezzate! Abbiamo grande fiducia nei nostri mezzi e nei ragazzi , la crescita dei ragazzi durante il torneo sarà fondamentale per raggiungere traguardi importanti. Per ora ci concentriamo sulla preparazione atletica Affidata all’esperto Giombetti e al lavoro da fare sul campo con Mister Pompei per imparare i suoi principi di gioco alla squadra , i ragazzi conoscono quasi tutti l’ambiente e ci vorrà poco per compattare il gruppo , non ci vogliamo porre limiti e giocarcela a viso aperto contro tutti, sarà un bellissimo campionato con dieci Pesaresi e tanti Derby……non vediamo l’ora di giocarcelo!”

