Il mercoledì con il trenino del mare si giunge a Mondolfo per le passeggiate al Castello

MONDOLFO – Anche col simpatico trenino turistico dal lungomare fra Marotta e Ponte Sasso si potrà giungere a Mondolfo nei mercoledì sera. Si arricchisce così l’iniziativa delle passeggiate al castello che anche in tutti i mercoledì d’agosto, gratuitamente, conducono alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia. Giunti a Mondolfo col trenino (viaggio AR partenza da Marotta ore 19 – partenza indicativa da Mondolfo per il rientro ore 23) o con mezzi propri, tre sono gli appuntamenti culturali in programma nella città fortificata sul mare. Alle ore 21 visita guidata gratuita alla mostra ““Sguardi ducali. Ritratti rovereschi per Mondolfo”. Un appuntamento breve, una pillola di cultura con l’intervento di qualificati storici dell’arte per conoscere le opere presenti nell’esposizione che va caratterizzando l’estate mondolfese. A seguire, dalle ore 21,15 ecco le “Passeggiate al Castello” per andare alla scoperta del centro storico di Mondolfo, l’abitato antico racchiuso dalla duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio del Rinascimento Francesco di Giorgio Martini e che fanno di Mondolfo uno dei borghi più belli d’Italia. Anche questa (come la visita guidata all’esposizione) una iniziativa a partecipazione libera, senza necessità di prenotazione – comunque consigliata – ed assolutamente gratuita, con partenza dal chiostro di Sant’Agostino, presso i Musei civici, alle ore 21.15. Per l’intera serata del mercoledì, dalle 21 alle 23 l’apertura dell’Armeria del Castello di Mondolfo, sul lungomura di Via Vandali, dove un armigero – visita libera e gratuita – in costumi antichi spiegherà armi e tecniche di combattimento fra Medioevo e Rinascimento. Promosse dagli Assessorati alla Cultura ed al Turismo del Comune di Mondolfo le iniziative vedono la collaborazione culturale dei volontari della locale sede dell’Archeoclub d’Italia grazie a Sistema Museo. L’ingresso ai Musei e siti del circuito è gratuito. Per informazioni: Musei civici – IAT Mondolfo tel. 366.5608563 (in orario apertura Musei) www.castellodimondolfo.it – www.comune.mondolfo.pu.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it