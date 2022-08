Anche da Chiaravalle si invita a difendere la salute e la democrazia

CHIARAVALLE – Dall’Associazione Culturale l’Isola – Movimento Dipende da Noi riceviamo: “È della settimana scorsa la notizia dell’ennesima inchiesta sulle responsabilità inquinanti della raffineria Api di Falconara Marittima dalla quale emergono, da parte della magistratura accuse molte gravi.

“Da anni – si legge sempre nel documento – la Raffineria è un problema per il nostro territorio e soprattutto per la salute dei cittadini come dimostrano i risultati delle indagini epidemiologiche commissionate, negli anni, al centro tumori di Milano dalla Regione Marche.

“A questo non è mai corrisposto un impegno adeguato dalle istituzioni locali, né sul piano dell’informazione, né su quello dell’iniziativa amministrativa e giuridica, come anche in questo caso possiamo constatare.

“A supplire a tutto questo l’iniziativa volontaria di tante e tanti cittadini, dei comitati, delle associazioni più sensibili. Ecco che l’azienda ha scelto di colpire proprio questa cittadinanza attiva, questo coraggio e questa determinazione. Lo ha fatto con una denuncia civile che chiede il risarcimento per “danni all’immagine” a Roberto Cenci, uno degli attivisti più coerenti ed impegnati.

“L’intento è evidente, colpirne uno per tappare la bocca a tutti. Roberto ha deciso di “resistere” e non abbassare la testa, a quelli che hanno a cuore la democrazia, quella vera, e il diritto alla salute tocca il dovere di sostenere Roberto nella sua coraggiosa iniziativa.

“Venerdì 5 alle ore 21, sarà a Chiaravalle , in viale Montessori insieme al suo avvocato Monia Mancini – conclude l’Associazione Culturale l’Isola – Movimento Dipende da Noi – per raccontarci meglio questa storia, e sarà l’occasione per dimostrargli solidarietà ma pure per riportare in primo piano questo problema e individuare gli impegni possibili per difendere il nostro territorio e la salute di tutti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it