Per le vie di Fano installata una nuova segnaletica, moderna e vivace

FANO – Pannelli turistici descrittivi ed orientativi. Sono quelli di cui è iniziata l’installazione in questi giorni in centro e che saranno di grande utilità a turisti e visitatori della città di Fano. Un nuova segnaletica turistica, bella, moderna, colorata nel fulcro della città quale elemento anch’esso di accoglienza e di incoming.

Totem, pannelli verticali, con indicazioni anche in inglese, a specificare le bellezze da visitare solo per fare alcuni esempi, dalla Chiesa di San Francesco alla Rocca Malatestiana passando per le mura romane.

“Cura dell’accoglienza per la città anche da queste azioni – ha detto l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -. Questa la nuova segnaletica turistica vuole andare nella direzione di rendere la conoscenza più semplice per i visitatori. Un progetto che nasce dal piano strategico per il turismo e che vuole implementare una serie di servizi per rendere la città più fruibile ed accogliente. Saranno otto le plance planimetriche installate negli ingressi della città di Fano, partendo dalla stazione ferroviaria fino a via Cavour continuando su via zona Arco d’Augusto, zona Pinobar zona Rocca Malatestiana e via Garibaldi. Inoltre, saranno 30 i cartelli di segnalazione e alcuni dei quali contengono delle porzioni di mappa e che aiuteranno turisti ad orientarsi nella città. Coordinata con la segnaletica turistica, è in distribuzione nei punti IAT una nuova mappa della città che riporta tutti i principali punti di interesse cittadini”.

Lucarelli conclude dicendo che la nuova segnaletica “valorizza le nostre bellezze culturali e di per sé costituisce un biglietto da visita vero e proprio prima di poter ammirare i nostri beni. Stiamo lavorando per migliorare sempre l’offerta dei nostri servizi e per una città di cultura come Fano anche questa azione va nella direzione auspicata”.

