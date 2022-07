Per la rissa davanti alla discoteca Miu di Marotta chiesto il processo per otto giovani

Il 7 agosto dello scorso anno fu accoltellato un venticinquenne. Nel tentativo di sedare gli scontri rimasero contusi anche due carabinieri

PESARO – Quasi un anno fa – il 7 agosto 2021 – in via Campanella, la strada che collega via Cesanense alla Valcesano, davanti alla discoteca Miu, a Marotta, una rissa era finita nel sangue, con un venticinquenne accoltellato.

Ed oggi è stato chiesto il processo per otto giovani. Il Gup Francesco Messina del Tribunale di Pesaro, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura, ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 7 dicembre.

All’inizio dell’inchiesta gli indagati, raggiunti dall’avviso di chiusura delle indagini, erano dieci ma, per due di loro, è arrivata l’archiviazione. Non hanno infatti avuto nulla a che fare con la rissa.

La mattina del 7 agosto dello scorso anno, un venticinquenne senegalese, residente a San Severino Marche, in provincia di Macerata, era stato raggiunto da una coltellata all’addome. Va anche ricordato che, nell’occasione, nel tentativo di sedare la rissa, esplosa davanti alla discoteca di Marotta, rimasero contusi anche due carabinieri. Accompagnati in ospedale erano stati giudicati guaribili, rispettivamente, con 15 e 20 giorni di prognosi.

Secondo le indagini ad accoltellare il giovane senegalese sarebbe stato un albanese di 26 anni residente ad Ancona. Quest’ultimo è indagato per lesioni gravi. Per lui e per altri tre ragazzi, un altro albanese di 26 anni, un 34enne dominicano che vive a Jesi e un 24enne senegalese domiciliato a Tolentino, era scattato l’arresto.

Altri quattro giovani saranno invece chiamati a rispondere soltanto per la partecipazione alla rissa. Si tratta di ragazzi tra i 19 ed i 28 anni residenti a Morro d’Alba, Jesi e Castelfidardo).

