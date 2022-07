A fine mese torna a Pergola la 50esima Festa del vino

PERGOLA – Torna nell’ultimo fine settimana di luglio l’evento che maggiormente ha caratterizzato l’estate pergolese negli ultimi decenni e lo fa alla grande, festeggiando la 50esima edizione.

Sabato 30 e domenica 31, in uno dei Borghi più Belli d’Italia è in programma “Il vino in festa – Pergola Doc”. La storica Festa del Vino per l’importante traguardo si rifà il look, mantenendo ben saldi i piedi nella tradizione.

Ricchissima e variegata la proposta della Pro loco, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare una eccellenza come il Pergola Doc, la Denominazione d’origine controllata più giovane della Provincia di Pesaro e Urbino, i tanti altri prodotti tipici del territorio, dal visciolato al tartufo, e le bellezze storico artistiche della città dei Bronzi dorati.

Percorsi di degustazione, cantine aperte, stand, tavole rotonde, mostre, musica, animazione, spettacoli, tour in bicicletta, passeggiata tra le vigne e tanto altro caratterizzeranno le due giornate.

Il vino assoluto protagonista, che si potrà degustare ed acquistare nei ristoranti, negozi di prodotti tipici e nelle cantine allestiste per l’occasione: Cantina del Priore, Peccato Divino, ExtraBoccio, Loco DiVino, Il Cantuccio, Osteria del Borgo, Al Centro, Il Tagliere, Bontà di Sardegna, Bontà del Corso, Alimentari/Gelateria del Corso.

In entrambe le giornate percorso di degustazione negli stand dei produttori Pergola Doc e Doc marchigiane, in collaborazione con Ais Marche e momenti di approfondimento: ‘Il Pergola in tutte le sue sfumature’ e ‘Il Pergola vino rosso estivo?’. Domenica è in programma ‘Best Vino & Barbecue’: dimostrazione continua di varie cotture al bbq di pietanze servite abbinate a vini locali, con la partecipazione di Best Barbecue Quality e la collaborazione di Centro Agricolo di Contardi.

Il vino sarà anche al centro di approfondimenti, con la tavola rotonda di sabato alle 17,30, presso i portici comunali, in collaborazione con Confcommercio Marche Nord e Istituto Marchigiano di Tutela Vini. Tra i temi al centro della discussione l‘enoturismo, la promozione del territorio, il progetto Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino.

La Festa scatterà già sabato alle 9 con la partenza di ‘Vino & Bike’: tour delle cantine in bicicletta. Bike Therapy propone un percorso collinare in mtb tra Fratte Rosa e Pergola tutto da godere, adatto a ciclisti allenati o muniti di e-bike. Partecipazione gratuita. Info: 329.4248013. Domenica, invece, la Camminata del Vino in collaborazione con CorriPergola: percorso amatoriale di circa 10 km in collina tra le vigne del Pergola Doc, con degustazione finale. Partecipazione gratuita, info: 339.5402612.

Durante i giorni dell’evento sarà possibile visitare anche le bellezze storico-artistiche della città, dal museo dei Bronzi alle chiese e ai palazzi del centro storico. Da non perdere la mostra ‘I Vinarelli’ nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria di Piazza. Sarà presente l’artista Maurizia Gentili, a dipingere con il vino Pergola Doc.

Musica, spettacoli e animazione per tutti i gusti allieteranno sia il sabato che la domenica. Tra i concerti, quello degli Shampisti sabato sera.

Sarà l’occasione per degustare oltre al Pergola Rosso tante altre specialità locali e non solo, dal visciolato al tartufo, e anche il Moretto, anche alla visciola, il tradizionale cono gelato ricoperto di cioccolato fondente, che viene proposto dalle gelaterie.

Per chi può arrivare già il venerdì, due iniziative interessanti fuori dal programma principale ma collegate: alle 21, presso Villa Ligi la rassegna Decanto con degustazione e concerto dell’Orchestra Sinfonica Rossini e, in piazza Leopardi il ristorante Al Centro proporrà Venerdi diVino, musica con dj.

L’ingresso è gratuito. L’evento ha il patrocinio del Comune di Pergola.

Per maggiori informazioni: Pro Loco Pergola 3385279018, pagina Facebook Pro Loco Pergola.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it