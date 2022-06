A Falconara assemblea del Pd con l’obbiettivo di rigenerare il partito

di JACOPO FRANCESCO FALA’*

ANCONA – Il Partito Democratico cerca anche a livello provinciale di percorrere nuove strade, di innovazione politica per un rilancio solido, fatto di partecipazione e coinvolgimento.

Su impulso del Commissario Regionale PD Marche on. Alberto Losacco, giovedì 23 giugno a Falconara Marittima alle ore 18.00 presso il centro sociale Leopardi in via dello Stadio 14/A sperimentiamo un qualcosa di sostanzialmente inedito.

Un’assemblea aperta a tutte e a tutti, un brainstorming vero, che mette in campo una sincera disponibilità a mettere in discussione il nostro Partito, ad ascoltare le ragioni e le argomentazioni non solo dei nostri iscritti e dei nostri dirigenti, ma anche e soprattutto a chi non aderisce al PD, e che magari lo era nel passato o sta pensando di aderirvi nel futuro pur prevalendo ancora gli elementi di dubbio, di scetticismo.

Un confronto libero, franco e avulso da ogni logica di corrente, di appartenenza, di filiera. Raccoglieremo gli interventi di tutte e di tutti indistintamente, con l’obbiettivo di realizzare una profonda rigenerazione del PD a livello locale e non solo. Unica regola: tempi europei, 3 minuti a testa per dare spazio a più persone possibili. Ci si può prenotare giovedì stesso compilando un piccolo foglio di richiesta o via mail all’indirizzo organizzazione@pdancona.org, specificando nome e cognome.

L’importante vittoria conseguita alle elezioni comunali di Fabriano ci ispira entusiasmo e fiducia: ora è necessario ripartire con un’iniziativa politica coraggiosa che possa aiutare a rimettere ancora di più il partito in connessione con la società, con quelle persone che si sono in questi anni disinteressate e disamorate e che possono invece tornare ad essere protagoniste in un partito sempre più accogliente.

*Segretario PD Provincia di Ancona

