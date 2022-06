Lunedì la presentazione del libro “Jesi città di tappa”

JESI – “Jesi città di tappa’ è il titolo del libro a cura di Evasio Santoni che verrà presentato lunedì 20 giugno 2022 nella sala del lampadario del Circolo Cittadino di Jesi, alle ore 17,30.

Nel libro, la storia del ciclismo jesino e tante foto per ricordare l’evento del 17 maggio 2022 in occasione della 10^ tappa del 105° Giro d’Italia, la Pescara -Jesi. Tra le altre curiosità si parla di Michele Scarponi, della Fondazione che porta il suo nome, delle precedenti importanti corse ciclistiche che hanno visto Jesi alla ribalta, dell’evoluzione, legata allo sport della due ruote, delle vicende cittadine con i nomi delle aziende locali del mondo industriale e manifatturiero oggi scomparse, ma che hanno contribuito nel tempo ed in modo notevole allo sviluppo di Jesi e della Vallesina.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore, il giornalista Andrea Carloni, che condurrà la serata organizzata dal Comitato Jesi Gran Ciclismo e dal Pedale Chiaravallese, gli ex corridori professionisti Giancarlo Polidori e Simone Stortoni, altri ciclisti e direttore sportivi come Mario Bolletta e Mario Austero, il sindaco Massimo Bacci, il presidente del Comitato regionale Marche della Fci Lino Secchi, l’artista Carlo Iacomucci, la dottoressa Marzia Benelli dell’Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale) e Human resources presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, il direttore della ‘residenza anziani’ Collegio Pergolesi di Jesi Enrico Carrescia.

Il libro è stato realizzato con il patrocinio della Provincia di Ancona e dei Comuni di Jesi, Monsano, Filottrano e Santa Maria Nuova oltre a diversi sponsor, presenti per l’occasione, ai quali va anticipatamente il ringraziamento.

Nel corso della serata saranno premiati i vincitori del concorso fotografico “il giro in uno Scatto” ideato da Gino Candolfi e sarà consegnato un riconoscimento al Liceo Artistico ‘Mannucci’ per gli splendidi lavori creativi realizzati in occasione dell’evento del 17 maggio 2022.

