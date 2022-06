L’Atletico MondolfoMarotta pareggia in casa e conquista la salvezza

MONDOLFO – Si chiude con un pareggio questo lunghissimo campionato, il primo del nuovo sodalizio tra Mondolfo e Marotta unite.

Un risultato che premia l’Atletico che con i quindici punti di distacco dalla terz’ultima Loreto e il più due dal Moie Vallesina quint’ultimo, festeggia la salvezza diretta e la permanenza al campionato di Promozione.

Conclude decima invece la Passatempese che può vantare un ottimo score nelle ultime cinque gare a differenza dei padroni di casa.

Gara a senso unico con L’Atletico alla caccia della vittoria e un Passatempo spensierato pronto a pungere in contropiede soprattutto sulle corsie laterali presidiate dei fratelli Agostinelli con Luca a tratti impendibile.

I locali vivono delle folate del vivace Vitali sulla destra e le percussioni di Cordella molto attivo sul centro sinistra dell’attacco del Mondolfo Marotta. Prima frazione due episodi da segnalare:’28 tiro a giro di Vitali risponde Cola in angolo.

Al 35 netto rigore non concesso per atterramento di Rocchi in area per intervento scorretto di Maraschio.

Anche nella ripresa l’incontro prosegue con l’Atletico che spinge ma non riesce a capitalizzare e regge lo zero zero sino il termine. Due le occasionissime primi minuti Bomber Cordella imbeccato da Marzano s’invola e incrocia di destro a botta sicura ma Cola intuisce e d’istinto devia in angolo.

Al 12° minuto Cordella rifinisce per Rocchi che da dentro l’area al volo scheggia il palo. Finale da brividi con diverse mischie in area ospite ma la zampata vincente non arriva. Migliori in campo per il Passatempo Cola e Agostinelli Luca, per il MondolfoMarotta Travaglini e Pacenti.

Si chiude l’infinita stagione con un bottino di 41 punti grazie a dieci vittorie undici pareggi e tredici sconfitte.

Complimenti ai ragazzi perché nonostante tutte le difficoltà hanno saputo reagire con determinazione e coraggio meritando di vincere entrambe le ultime due gare , alla fine sono arrivati due pareggi che sono bastati per raggiungere l’obbiettivo salvezza.

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA – PASSATEMPESE: 0-0

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli; Travaglini (dal 15’ s.t. Gregorini), Pacenti, Creatore (dal 15’ s.t. Arsendi), Marzano, Rosi, Vitali (dal 30’ s.t. Catalano), Fraternali, Cordella, Rocchi,Giobellina (All. Pompei)

PASSATEMPESE: Cola; Lorenzini, Iannacci, Maraschio, Esposito; Castorina, Catena, Martiri;

L. Agostinelli, Ferreyra (dal 30’ s.t. Pieroni),

M.Agostinelli. (All. Busilacchi)

Arbitro: Chiariotti di Macerata, assistenti Piccinini di Ancona , Pizzuti di Macerata .

NOTE ; Giornata estiva e ventosa , campo in perfette condizioni recupero +2+3. Spettatori 150 circa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it