“Riapriamo Chiaravalle alla partecipazione e alla vita sociale: cominciamo dagli spazi”

L’Associazione Culturale l’Isola e il Movimento Dipende da Noi, organizzano per giovedì 9 giugno, alle ore 18, in Viale Montessori un incontro per discuterne con quanti sentono l’esigenza di partecipare a costruire nuove e migliori occasioni di vita sociale

CHIARAVALLE – È indubbio che a Chiaravalle siano insufficienti gli spazi per la partecipazione, per la promozione culturale, per le iniziative di socialità. Tanti sono i fattori dalle limitazioni che la pandemia ha imposto alle nuove norme sulla sicurezza che impongono per le attività all’ aperto onerosissimi impegni finanziari per la redazione dei relativi piani.

È altrettanto vero che gran parte del patrimonio pubblico che potrebbe rispondere a queste necessità versa, per diversi motivi, in gravi condizioni che ne inibiscono l’uso. Tra questi la Chiesa di San Giuseppe ,di proprietà del Comune ma da anni chiusa al culto.

Partendo da lì , e dalle possibilità che una sua ristrutturazione offrirebbe, vorremmo offrire l’occasione di un confronto che accresca l’interesse su questi temi e possa individuare gli strumenti per sollecitare ed agire gli interventi.

Com’è noto il “mitico “ PNRR mette a disposizione risorse per progetti di rigenerazione urbana a cominciare da quelli presenti nei programmi triennali delle opere pubbliche. Non è sicuro che arrivino e non è certo che siano “ il cappotto di Napoleone” , cioè sufficienti a tutto. Il rischio è che la scelta di questi interventi sia calata dall’ alto , senza il coinvolgimento dei cittadini tutti, e si esauriscano in qualche ristrutturazione senza progetto e sena il suggerimento e la partecipazione di chi vivendo la città e quartieri conosce le urgenze e saprebbe aiutare a scegliere e a progettare.

Per questo, l’associazione Culturale l’Isola e il Movimento Dipende da Noi, organizzano per giovedì 9, alle ore 18, in Viale Montessori un incontro per discuterne con quanti sentono l’esigenza di partecipare a costruire nuove e migliori occasioni di vita sociale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it