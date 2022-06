L’Atletico MondolfoMarotta pareggia a Barbara e continua a sperare nella salvezza

BARBARA – Finisce in parità al comunale di Barbara. Un pareggio che va stretto al MondolfoMarotta, che sfodera una prestazione generosa e tutta grinta al cospetto di un rimaneggiato Ilario Lorenzini.

Il cambio in panchina da i suoi frutti e la squadra affidata a Pompei trova la giusta reazione dopo un periodo negativo. Il pareggio avvicina i blu grana alla salvezza diretta complice il pareggio del Filottrano e la sconfitta del Moie.

Unica occasione dei locali capitalizzata da Cardinali che su angolo trova la deviazione da dentro l’area di rigore. Reazione dell’Atletico che su rigore pareggia all’undicesimo.

Primo tempo che si chiude con l’occasione di Cordella che sfrutta la sbavatura di Guerra e s’invola verso la porta avversaria ma Minardi dice no al capocannoniere . Ripresa nettamente a favore degli ospiti che con Giobellina per ben due volte non riescono a capitalizzare da dentro l’area. Sul Finale espulso Guerra per doppio Giallo , ma gli ospiti non riescono a trovare la zampata vincente pur meritandola. Migliori in campo per Atletico Rocchi e Fraternali. Prossima e ultima in casa con il Passatempo. La vittoria vuol dire salvezza!

Ilario Lorenzini – Atletico MondolfoMarotta: 1-1

Ilario Lorenzini; Minardi, Aiudi, Gregorini, Zigrossi, Cardinali, Guerra, Sabbatini, Savelli, Palazzi, Sebastianelli, Capecci. A Disposizione; Sartarelli, Disabato, Lauritano, Abbruciati, Carletti, Tarsi, Carboni M.,Morsuci, Sanviti. ALL: Ciattaglia.

MondolfoMarotta; Moscatelli, Travaglini, Pacenti, Creatore(Pompei D.), Guerrero ,Rosi, Vitali, Fraternali, Cordella, Rocchi(Marzano), Giobellina. A Disposizione: Montesi, Gregorini, Morganti, Catalano ,Arsendi, Monje. ALL; Pompei.

RETI: Cardinali, Cordella (rigore).

Arbitro: Bini di Macerata.

Note: pomeriggio estivo temperature oltre i trenta gradi, campo non in ottime condizioni, spettatori 200 circa.

