Serie A 2021 – 2022. Squadre overone e underone: chi segna di più e chi segna di meno

Under e Over non sono soltanto semplici criteri della misurazione dei valori nelle quote scommesse Serie A ma fanno parte a pieno titolo delle statistiche delle squadre. Attraverso questi due simboli è possibile leggere quali sono le squadre che segnano di più e quelle che giocano principalmente con un modulo difensivo: ecco quali sono le squadre overone e quelle underone nel campionato di Serie A 2021 – 2022.

Sassuolo e Lazio a trazione over 2.5

Con una media gol di 3.5 a partita, Lazio e Sassuolo si confermano ai primi due posti per quanto riguarda le squadre overone. Il Sassuolo su 35 gare disputate ha terminato 28 partite in Over 2.5 e soltanto 7 in Under 2.5, i gol totali realizzati sono 60 e quelli subiti sono 61: praticamente ogni partita dei Neroverdi è carica di spettacolo ed emozioni.

Al secondo posto non poteva mancare la squadra di Sarri che quest’anno ha regalato un 4 – 4 contro l’Udinese, un 3 – 3 contro l’Empoli e l’ultimo 3 – 4 contro lo Spezia. Questi sono solo alcuni dei risultati densi di gol di una squadra che ha terminato 27 gare in Over 2.5 e soltanto 8 in Under 2.5.

Anche Verona, Atalanta e Fiorentina sono squadre overone

Al terzo posto di questa speciale classifica c’è il Verona con 23 gare terminate in Over 2.5 e 12 terminate in Under 2.5, segue l’Atalanta con 22 gare terminate in Over 2.5 e 13 in Under 2.5, statistiche uguali per la Fiorentina.

La Juve è la squadra più underona della classifica

Ci sarà un motivo per cui i siti di scommesse come Betfair promozioni danno sempre favorito l’Under 2.5 della Juventus e questa ragione si chiama Max Allegri. L’allenatore ha fatto della Vittoria a Corto Muso il suo marchio di fabbrica e in questo campionato sono ben 23 le gare terminate in Under 2.5 dai Bianconeri, contro le 12 terminate in Over 2.5.

Il Genoa è la squadra che ha terminato più gare in Under 1.5

I Rossoblù sono la squadra che in assoluto ha terminato più gare con il risultato di 0 – 0: ben 8. Per quanto riguarda le partite terminate in Under 1.5 sono ben 14 su 35 gare giocate, il Genoa si dimostra in assoluto la squadra più difensiva del campionato, molto probabilmente anche quella meno capace di segnare sotto porta.

Anche il Milan è una squadra underona

La capolista segna poco e subisce ancora meno, in totale sono ben 19 le gare terminate in Under 2.5 e 16 in Over 2.5. Tuttavia ogni risultato è ben bilanciato, visto che i Diavoli si trovano al primo posto in vantaggio sui cugini Nerazzurri.

L’Empoli è la squadra che ha terminato più partite in Over 4.5

Questo simbolo significa che in una gara ci saranno almeno 5 reti complessive e l’Empoli è al primo posto con 10 risultati su 35 terminati in Over 4.5. Alla squadra di Andreazzoli piace segnare, rimontare e subire gol.

