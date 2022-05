Il Moie Vallesina ritrova la vittoria ai danni di un opaco Atletico MondolfoMarotta

MAIOLATI SPONTINI – Il Moie Vallesina ritrova la vittoria al “Pierucci” ai danni di uno spento Atletico MondolfoMarotta.

Si allunga il momento negativo dei ragazzi allenati da Sereni che sono alla terza sconfitta consecutiva.

Si riaccendono invece le speranze dei moiaroli che salgono a meno uno dal Filottrano. Partita fin dai primi minuti in equilibrio, fortemente condizionata dal forte caldo. Nella prima frazione c’è poco da segnalare se non qualche sortita di Borocci ,il migliore dei locali , sulla destra che mette in apprensione la difesa blugrana. Mentre viceversa il Moie ha patito gli strappi di Vitali sulla sinistra , da uno di questi arriva la conclusione di Pacenti dal limite che impegna Cerioni alla deviazione in angolo.

Nella ripresa l’episodio che decide il match: calo di concentrazione della difesa ospite che si ferma a protestare per la prosecuzione dell’azione da parte del Moie con Esposito dell’Atletico a terra colpito duramente in un contrasto nell’azione precedente. Dagli sviluppi il più lesto di tutti è Rossetti che con opportunismo gonfia la rete. Ad onore di cronaca l’Atletico ha ben poco da recriminare perchè con l’uomo a terra e possesso palla ha giocato senza mettere fuori per permettere le cure necessarie al numero Sette Esposito.

Il raddoppio è allo scadere, realizzato dal nuovo entrato Pandolfi che sfrutta un’altra svista della retroguardia blugrana che forse era già con la testa sotto la doccia. Un’ulteriore battuta d’arresto che obbliga il MondolfoMarotta a stringere i denti nelle ultime tre giornate con due partite casalinghe da affrontare ed una insidiosa trasferta a Barbara.

Moie Vallesina – Atletico MondolfoMarotta: 2-0

MOIE VALLESINA : Cerioni, Balducci( Federici), Bentivoglio, Arcangeli, Serantoni, Colombaretti, Giampaoletti( Anconetani), Togni(Costantini), Rossetti(Pandolfi), Borocci, Martelucci. All. Rossi.

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Gregorini, Pacenti, Arsendi (Creatore), Travaglini, Marzano, Esposito,(Catalano), Fraternali, Cordella, Vitali( Monje), Giobellina. All. Sereni.

ARBITRO: Pasqualini di Macerata.

RETI: ’67 Rossetti, ’95 Pandolfi.

NOTE: pomeriggio estivo, temperature africane. Campo in perfette condizioni. Spettatori 200 circa

