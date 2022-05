Le dimissioni del sindaco? Per Chiaravalle Domani una scelta individuale di Costantini

CHIARAVALLE – “Il gruppo consiliare Chiaravalle Domani prende atto della scelta processuale del sindaco Damiano Costantini; di fronte alla richiesta di dimissioni avanzata dalle opposizioni, il gruppo ritiene che quella di dimettersi, o meno, sia una scelta individuale del sindaco”. Inizia così un documento diffuso dagli assessori e dai consiglieri di Chiaravalle Domani.

“Gli assessori ed i consiglieri di maggioranza – si legge sempre nel documento – ritengono doveroso proseguire il loro mandato amministrativo, per evitare un commissariamento del Comune, che comporterebbe il compimento delle sole attività ordinarie dell’Ente, sia l’interruzione dei numerosi progetti in avanzata fase di realizzazione, legati alla irripetibile occasione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad altri bandi già finanziati: adeguamento sismico della scuola di viale Marconi, riqualificazione della Palazzina Marulli (Biblioteca Comunale), restyling di piazza Risorgimento e della facciata del Municipio, rifacimento della Casa dei Bambini in via S. Andrea, solo per citarne alcuni.

“In questi mesi, grazie al lavoro congiunto della componente politica e degli uffici, il Comune ha continuato ad espletare le sue funzioni, con regolarità ed efficacia; e la cessazione di questa buona azione amministrativa, riconosciuta da più parti, sarebbe certamente un danno per la comunità.

“Con questo il gruppo consiliare Chiaravalle Domani – si legge sempre nel documento – non intende negare o minimizzare il peso della vicenda, né retrocedere rispetto alle idee sulla parità di genere professate e praticate in tutti questi anni, ribadendo che sono sempre e comunque da condannare tutti gli episodi di violenza e di natura persecutoria; ciò non toglie che si debba responsabilmente proseguire nell’attività di governo, per l’attuazione del programma elettorale”.

